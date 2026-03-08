快訊

經典賽／連南韓監督都意外！「沒想到林昱珉不會上」

經典賽／不意外南韓出牌柳賢振 曾豪駒談連4天出賽坦言負擔

聽新聞
0:00 / 0:00

川普緊急軍售以色列逾2萬枚炸彈 不經國會審查

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導
圖為美國總統川普。（路透） 袁寬仁
圖為美國總統川普。（路透） 袁寬仁

川普政府援引緊急權限，不經國會、加速批准對以色列軍售。而兩名知情官員表示，內容超過2萬枚炸彈，價值約6.5億美元。

國務院昨晚發布聲明指出，國務卿盧比歐（Marco Rubio）以情勢緊急為由，決定不經國會審查程序，立即出售一批軍火給以色列。

路透社引述兩名知情官員的說法報導，這批武器包含以色列要求的1.2萬枚BLU-110A/B型1000磅通用炸彈彈體。

一週前，美國和以色列聯手對伊朗發動攻擊，這是美國自2003年伊拉克戰爭以來最大規模的軍事行動。美國稱這次行動，重點在摧毀伊朗的攻擊型飛彈、生產飛彈設施，以及伊朗海軍部門。

伊朗在報復行動下，攻擊以色列及設有美軍基地的中東國家，一場區域戰爭隨時可能擴大。

美國務院在聲明中表示：「這項擬議軍售有助於美國的外交政策與國家安全。」並說主要承包商為位於德州的Repkon USA公司。

美國民主黨籍眾議員米克斯（Gregory Meeks）表示，盧比歐以緊急權限繞過國會審查，顯示美國對伊朗戰爭準備不足。「這完全是川普政府自己造成的緊急狀況。」

根據伊朗駐聯合國大使表示，過去一週，美國和以色列的攻擊已造成至少1332名伊朗百姓喪生，還有數千人受傷。

美軍表示，在科威特一處設施遭襲擊事件，有6名美國軍人喪生。以色列稱有十多名平民死亡。

川普 聯合國 國務院

延伸閱讀

川普盼選出避戰的伊朗新任領袖 拒讓庫德族參戰

戰火續延燒！以色列出動逾80架戰機空襲 伊朗打擊庫德族

控制海空 川普：伊朗要無條件投降

眾院共和黨護航 限制川普戰爭權力案遭否決 美關閉駐科威特大使館

相關新聞

川普緊急軍售以色列逾2萬枚炸彈 不經國會審查

川普政府援引緊急權限，不經國會、加速批准對以色列軍售。而兩名知情官員表示，內容超過2萬枚炸彈，價值約6.5億美元

川普：將提供飛彈援助 與拉美聯手打擊販毒集團

美國總統川普今天敦促拉丁美洲國家動用軍事力量對抗「毒瘤」般的毒品走私集團，並提議美國將提供飛彈攻擊支援，以打擊毒梟首腦

川普：國防企業達共識 精密武器產量提高至4倍

美國總統川普今天表示，各大國防企業在白宮舉行「非常良好的會議」後，已同意將「精密級」武器產量提高到4倍，以及提升軍事彈藥...

劉俊談女兒劉美賢冬奧鐸今後想訪台 憶觀選：真正民主自由社會

美國華裔花式滑冰選手劉美賢在冬季奧運奪金，傳奇故事激勵人心。她的父親劉俊表示，如果問她願不願意代表中國參加奧運，她只會說...

美股陷入油價狂飆、就業疲軟「完美風暴」 晶片股因這消息聞聲重挫

美國就業報告令人失望、油價飆升，加上中東戰爭恐將拖長，無不打擊周五的美國股市。甲骨文（Oracle）和 OpenAI 取消在德州擴建人工智慧資料中心的計畫，半導體股聞聲重挫。

婚外情不是秘密…諾姆遭川普調職 緋聞情夫傳也將離開國安部

美國總統川普（Donald Trump）周四（3月5日）解僱國土安全部長諾姆（Kristi Noem）及將其調職後，《紐約郵報》報導，被視作諾姆親信、緋聞情夫的高級顧問李萬度斯基（Corey Lewandowski）預計也將離開國土安全部。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。