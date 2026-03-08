川普緊急軍售以色列逾2萬枚炸彈 不經國會審查

川普政府援引緊急權限，不經國會、加速批准對以色列軍售。而兩名知情官員表示，內容超過2萬枚炸彈，價值約6.5億美元。

美國務院昨晚發布聲明指出，國務卿盧比歐（Marco Rubio）以情勢緊急為由，決定不經國會審查程序，立即出售一批軍火給以色列。

路透社引述兩名知情官員的說法報導，這批武器包含以色列要求的1.2萬枚BLU-110A/B型1000磅通用炸彈彈體。

一週前，美國和以色列聯手對伊朗發動攻擊，這是美國自2003年伊拉克戰爭以來最大規模的軍事行動。美國稱這次行動，重點在摧毀伊朗的攻擊型飛彈、生產飛彈設施，以及伊朗海軍部門。

伊朗在報復行動下，攻擊以色列及設有美軍基地的中東國家，一場區域戰爭隨時可能擴大。

美國務院在聲明中表示：「這項擬議軍售有助於美國的外交政策與國家安全。」並說主要承包商為位於德州的Repkon USA公司。

美國民主黨籍眾議員米克斯（Gregory Meeks）表示，盧比歐以緊急權限繞過國會審查，顯示美國對伊朗戰爭準備不足。「這完全是川普政府自己造成的緊急狀況。」

根據伊朗駐聯合國大使表示，過去一週，美國和以色列的攻擊已造成至少1332名伊朗百姓喪生，還有數千人受傷。

美軍表示，在科威特一處設施遭襲擊事件，有6名美國軍人喪生。以色列稱有十多名平民死亡。