川普：將提供飛彈援助 與拉美聯手打擊販毒集團

中央社／ 多羅7日綜合外電報導
川普。（歐新社）
川普。（歐新社）

美國總統川普今天敦促拉丁美洲國家動用軍事力量對抗「毒瘤」般的毒品走私集團，並提議美國將提供飛彈攻擊支援，以打擊毒梟首腦。

法新社報導，正值與伊朗交戰之際，川普展現出強硬姿態，以擴張美國在西半球的利益，並直言共產黨領導的古巴已步入「最後的垂死掙扎」。

他也主張盟友應採取強硬行動，打擊危害該地區的組織犯罪。川普正式發起由17國組成的「反販毒集團」聯盟，白宮表示這意味各國政府承諾動用「硬實力」，對抗安全威脅。

川普在邁阿密附近多羅（Doral）的高爾夫俱樂部，對十幾位來自拉美與加勒比海地區的右翼領袖說：「我們將與各位合作，採取任何必要的行動。我們會動用飛彈。你們要我們用飛彈嗎？那些玩意兒精準得很。」

川普在拉丁美洲早已展現出大膽的政治野心，包括推翻委內瑞拉獨裁領導人馬杜洛（Nicolas Maduro），並與其繼任者羅德里格斯（Delcy Rodriguez）合作，旨在為美國爭取委內瑞拉的石油儲備。

出席「美洲之盾」（Shield of the Americas）峰會的領袖包括阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）、厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）以及薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）。布格磊在打擊幫派行動中逮捕數萬人。

3位領袖都在社群媒體上發布與川普的合照。諾波亞以西班牙文寫道：「長久以來，組織犯罪竟以為美洲是他們的領地，以為可以跨越邊境肆無忌憚地運送毒品、武器並散布暴力。那樣的時代已經結束了。」

但古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）在社群平台X上發文稱，這場「新殖民主義」的右翼領袖聚會，「使他們承諾接受美國以致命軍事力量介入，來解決各自國內的問題」。

國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies）拉丁美洲問題專家米亞（Irene Mia）表示，販毒集團暴力已席捲該地區，甚至波及被認為相對安全的國家，如厄瓜多與智利。

米亞向法新社表示，緊張的安全情勢促成右翼在拉丁美洲近期連串的勝選，也使美國干預行動比以往更少受到反對。

邁阿密 馬杜洛 美國

