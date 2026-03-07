龍捲風橫掃密西根州 至少4死、逾12傷

地方當局表示，龍捲風與強烈風暴今天襲擊密西根州南部，造成至少4人死亡、10多人受傷。多棟房屋遭摧毀，數以百計民眾無電可用。

路透社報導，美國國家氣象局（NWS）今天發布龍捲風警報後不久，社群媒體上聲稱拍攝自三河城（Three Rivers）與聯合城（Union City）的影片顯示，巨大的旋風掀翻建築物屋頂，並將碎片捲入空中。

媒體影片顯示，建築物與車輛遭砸毀，電線桿、樹木與道路指示牌也被吹倒。

聯合城所在的布蘭奇郡（Branch County）警長辦公室表示，該郡已有3人死亡、12人受傷。

根據凱斯郡（Cass County）當局消息，當地也有1人死亡、數人受傷。地方官員表示，停電影響數以百計的居民。

聯合城官方臉書（Facebook）發文指出：「我們有許多的電線桿倒塌、變壓器受損，電線掉落在地。」

密西根州州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer）表示，她已啟動州緊急應變中心，以密切監控災情。