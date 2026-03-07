川普：國防企業達共識 精密武器產量提高至4倍

美國總統川普今天表示，各大國防企業在白宮舉行「非常良好的會議」後，已同意將「精密級」武器產量提高到4倍，以及提升軍事彈藥產量。

綜合法新社和「華爾街日報」（WSJ）報導，川普表示，英國航太系統公司（BAE Systems）、波音公司（Boeing）、漢威航太公司（HoneywellAerospace）、L3哈里斯科技（L3HarrisTechnologies）、洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、諾斯洛普格拉曼（Northrop Grumman）及RTX公司執行長出席今天的會議，並說他們將於兩個月後再度與他會面。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「他們已同意將『精密級』（ExquisiteClass）武器的產量提高到4倍，我們希望盡速達到最高產量水準。」

川普表示，產能擴張「在會議前3個月就已開始，許多武器的工廠和生產早已啟動」。五角大廈今年稍早曾宣布已與洛克希德馬丁和RTX達成協議，提升部分需求量最大的武器產量，包括愛國者防空飛彈（Patriot）、終端高空防衛系統（THAAD）及標準型防空飛彈（Standard）。

川普還說，美國擁有「幾乎無限供應的中階與中高階彈藥」，這類彈藥正用於伊朗戰事，近期也在委內瑞拉軍事行動中使用過，「不過我們也增加了這些等級彈藥訂單」。