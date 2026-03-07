快訊

婚外情不是秘密…諾姆遭川普調職 緋聞情夫傳也將離開國安部

香港01／ 撰文／陳處遙
美國國安部長諾姆。美聯社
美國總統川普（Donald Trump）周四（3月5日）解僱國土安全部長諾姆（Kristi Noem）及將其調職後，《紐約郵報》報導，被視作諾姆親信、緋聞情夫的高級顧問李萬度斯基（Corey Lewandowski）預計也將離開國土安全部。

諾姆與李萬度斯基均為已婚，綜合《紐約郵報》、《每日郵報》報導，李萬度斯基作為諾姆的緋聞情夫兼顧問，更是她在部門內的實際「幕僚長」，長期控制部門運作，以突然解僱員工和散播「恐懼」聞名，諾姆之前也因使用納稅人資助的私人飛機與李萬度斯基在全國旅行備受爭議。

幾日前，諾姆在國會為一項耗資2.2億美元（約17億港元）的競選活動辯護時，遭質詢她的婚外情問題，問答表現被視十分糟糕。據報導李萬度斯基與諾姆同居，諾姆與丈夫育有三個孩子。

《紐約郵報》還披露，兩人的婚外情在華盛頓早已不是秘密，可追溯至諾姆擔任南達科他州長時期。李萬度斯基作為一名無薪特別政府僱員，卻在部門內擁有巨大影響力，包括批准合約和關鍵人事任命，引發諸多不當行為指控。

儘管李萬度斯基回應稱不會猜測諾姆被解僱的原因，淡化自己在部門的影響力，稱只是「無償志工」。

Kristi Noem｜美國土安全部長遭調職 特朗普提名原住民MMA戰友

特朗普：提名參議員馬林於3月31日接替諾姆 出任新國土安全部長

文章授權轉載自《香港01》

