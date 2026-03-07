快訊

手機特價快搶！iPhone 17折1610元 三星S26開賣、S25 Ultra省近1萬5

心血管出事多清晨？名醫談血管自有時間表 起床最忌「這件事」

賴總統看台日棒球交流賽 維安人員竟溜進休息室偷簽名球？國安局發聲

美媒：川普曾考慮派兵進入伊朗 但非外界所想的大規模入侵

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普2月13日在北卡羅來納州布拉格堡向軍人及軍眷發表演說。歐新社
美國總統川普2月13日在北卡羅來納州布拉格堡向軍人及軍眷發表演說。歐新社

NBC新聞7日獨家報導，2名美國官員、1名前美國官員及一名知情人士透露，美國總統川普曾私下對在伊朗境內部署美軍地面部隊表達高度興趣。

消息人士表示，川普曾與白宮以外的幕僚及共和黨官員討論部署地面部隊的構想，同時闡述他對戰後伊朗的願景：確保伊朗鈾庫存安全，並與新政權在石油生產方面展開合作，類似目前美國與委內瑞拉之間的合作模式。

他們指出，川普對部署地面部隊的高度興趣，並非著眼於發動大規模地面入侵，而是設想部署一小支美軍部隊執行特定戰略任務。不過川普尚未就地面部隊作出任何決定，也未下達任何相關命令。

現任與前任美國官員表示，川普私下向幕僚及白宮以外的共和黨官員描述，他理想中的伊朗局勢發展，將類似美國與委內瑞拉在美軍逮捕總統馬杜洛後形成的關係。川普日前接受紐約郵報訪問時表示：「我對是否派遣地面部隊並沒有什麼顧忌。」他說，雖然其他總統通常會排除地面部隊選項，但他會說：「可能不需要，或者如果有必要的話。」

白宮發言人李維特在聲明中表示：「這篇報導是基於匿名消息來源的臆測，這些人既不屬於總統的國安團隊，也顯然沒有被納入相關討論。川普總統一向明智地保留所有選項，但任何試圖暗示他偏好某一選項的人，都顯示他們根本不在決策圈內。」

華府智庫哈德遜研究所資深研究員、曾在川普政府任職的雷伯恩（Joel Rayburn）指出，如果必須摧毀或削弱某些目標，但不適合以轟炸方式處理，可以想像美軍可能進行某種特種部隊滲透行動。

雷伯恩表示：「這類行動通常是先滲透進去、攻擊目標或進行突襲，然後撤離。」不過他指出，這樣的情境與大多數美國人想到部署地面部隊或「實際出兵」（boots on the ground）時所想像的情況非常不同，目前尚未出現需要採取這一步的條件。

共和黨 馬杜洛 伊朗

延伸閱讀

控制海空 川普：伊朗要無條件投降

伊朗外長稱地面戰將招致災難 川普：出兵是浪費時間

草率動武…美攻打伊朗 缺乏進退策略

紐時：川普憑直覺對伊朗開戰 恐無完整進退策略

相關新聞

美媒：川普曾考慮派兵進入伊朗 但非外界所想的大規模入侵

NBC新聞7日獨家報導，2名美國官員、1名前美國官員及一名知情人士透露，美國總統川普曾私下對在伊朗境內部署美軍地面部隊表達高度興趣。

【專家之眼】美國總統戰爭權擴張下的憲政危機

美以對伊朗的戰爭正進行得如火如荼，美國政壇的角力同樣腥風血雨。3月4日，美國參議院以47票贊成、53票反對的結果，否決了限制總統對伊朗戰爭權的議案。這一投票結果，不僅是對當前中東軍事行動的默許，更是美國憲政體系中戰爭權力持續向行政權傾斜的體現。從憲法設計的權力制衡，到《戰爭權力法》的形同虛設，再到黨派政治架空立法監督，總統戰爭權的不斷擴張，正在撕裂美國的分權憲政的根基，同時也埋下戰爭失控的隱患。

美聯邦政府人事地震…川普鍘國土安全部長 創第二任期首例

美國總統川普五日宣布撤換國土安全部（ＤＨＳ）部長諾姆，並提名奧克拉荷馬州共和黨籍聯邦參議員穆林接任。

旗下ICE執法過當重創川普民調...婚外情醜聞 成諾姆最後稻草

美國國土安全部（ＤＨＳ）部長諾姆四日在聯邦眾議院司法委員會聽證會中，被議員追問是否與白宮特別政府雇員、前川普競選經理李萬度斯基有性關係。外界咸認為，ＤＨＳ旗下移民與海關執法局（ＩＣＥ）打擊移民爭議重創川普民調、本周一項斥資二點二億美元的ＤＨＳ廣告未經競標爭議與諾姆在國會的說辭，是斷送她仕途的關鍵。

參院唯一原住民兼無腦挺川普 穆林將接掌國土安全部

四十八歲的穆林是聯邦參議院唯一原住民，曾是綜合格鬥選手，從政後出任聯邦眾議員達十年，在參院也有三年。美國總統川普提名他出任國土安全部長。

川普突撤換國安部長諾姆 參議員穆林接任

川普總統5日宣布撤換國土安全部長諾姆(Kristi Noem)，並提名奧克拉荷馬州共和黨參議員穆林(Markwayne Mullin)接任其職位。諾姆雖然成為川普第二任期內，首位被開除的內閣部長，但川普同時任命她為「美洲之盾」(Shield of the Americas)特使，該計畫以「唐羅主義」(Donroe Doctrine)為指導原則，團結拉美國家負責維護西半球的安全。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。