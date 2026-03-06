聽新聞
伊朗戰事消耗美軍卻護台？外媒：短期多了一道安全屏障

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
時代雜誌（TIME）指出，儘管伊朗戰事迅速消耗美軍兵力並使其分心，另有跡象顯示，這在短期內鞏固了台灣事實上的獨立地位。路透
時代雜誌（TIME）指出，儘管伊朗戰事迅速消耗美軍兵力並使其分心，另有跡象顯示，這在短期內鞏固了台灣事實上的獨立地位。路透

時代雜誌（TIME）報導，伊朗戰爭開打後，戰事迅速消耗美軍兵力並使其分心。外界憂心，對中國大陸領導人習近平而言，現在可能是對台採取行動的最好時機。

英國倫敦大學亞非學院（SOAS）中國研究院院長曾銳生（Steve Tsang）問道：「習近平是否會因美國可能耗盡精確制導彈藥，而在解放軍尚未完全準備好的情況下，對台灣動手？」他說：「有可能。」

然而，另有跡象顯示，美國攻伊實際上在短期內鞏固了台灣事實上的獨立地位，至少短期內是如此。

不可否認的是，至少在軍事行動上，美國這次攻伊可謂成果驚人。衝突爆發的最初四天，美國攻擊了近2,000個目標，包含16艘艦艇，並在距離伊朗約2,000英里的斯里蘭卡海域附近，擊沉一艘伊朗巡防艦和一艘潛艦。

此外，美方對伊朗最高領袖哈米尼及其核心親信發動斬首攻擊，以及此前大膽逮捕委內瑞拉強人馬杜洛的行動，在在展現美國在情報與必要資源上的實力，與中國人民解放軍形成鮮明對比；後者近半世紀未曾參與重大戰爭，上一次還吞敗。

另一個因素是，中國自家軍備在伊朗的表現備受質疑。據報導，伊朗曾向北京採購自殺式無人機與空防能力。伊朗原本也正洽談購買中國先進反艦飛彈，但不清楚是否已完成部署。北京目前保全面子的最好方式，是這些武器尚未投入運作。不久前，委內瑞拉向中國購買的先進雷達與防空系統，也未能偵測到美軍隱形戰機。

新加坡國立大學國際關係教授莊嘉穎說，「中國將試圖從在委內瑞拉與伊朗的裝備所暴露出的缺陷中，汲取教訓」，「我認為他們對美國展現的武力，與執行相當複雜的軍事行動的能力，多少感到意外」。

此外，中國對台灣的盤算，很大程度上取決於美國介入與否。儘管川普的外交政策反覆無常，但華府最新「國防戰略」明確指出，美國將「在第一島鏈建構堅實的拒止防禦體系」，其中也包括台灣。

風險諮詢公司Park Strategies資深副總裁金恩（Sean King）表示，「我研判習近平認為美國會出手防衛台灣，因此短期內不會發動攻擊」。

委內瑞拉、伊朗之後...川普下個目標輪到「這國」嗆政權很快就垮台

美國總統川普6日上午對CNN表示，古巴政權「很快就會垮台」。

川普突撤換國安部長諾姆 參議員穆林接任

川普總統5日宣布撤換國土安全部長諾姆(Kristi Noem)，並提名奧克拉荷馬州共和黨參議員穆林(Markwayne Mullin)接任其職位。諾姆雖然成為川普第二任期內，首位被開除的內閣部長，但川普同時任命她為「美洲之盾」(Shield of the Americas)特使，該計畫以「唐羅主義」(Donroe Doctrine)為指導原則，團結拉美國家負責維護西半球的安全。

砸2億拍廣告 自己當主角…諾姆惹怒川普 成首位下台內閣部長

國土安全部長諾姆(Kristi Noem)在連日國會聽證與爭議不斷的情況下，成為川普總統第二任期首位遭開除的內閣部長；外界普遍解讀，本周一項耗資2億2000萬元的國安部廣告未經競標爭議，以及諾姆在國會的說辭，是斷送她仕途的關鍵。

諾姆眾院聽證被問緋聞「未否認」 成遭川普撤換最後稻草

國土安全部長諾姆(Kristi Noem) 4日在眾議院司法委員會聽證會上，被議員追問是否與白宮特別政府雇員、前川普競選經理李萬度斯基(Corey Lewandowski)有性關係。諾姆未直接否認，而是將相關報導稱為「八卦小報的垃圾內容」，消息人士指出，諾姆未正面解釋婚外情疑慮，是導致她被川普撤換的原因之一。

民主黨及共和黨2參議員 支持穆林接掌國安部

川普總統5日開除國土安全部長諾姆(Kristi Noem)，遺缺將由共和黨奧克拉荷馬州聯邦參議員穆林(Markwayne Mullin)接任。民主黨賓州聯邦參議員費特曼(John Fetterman)、共和黨北卡羅來納州聯邦參議員提里斯(Thom Tillis)第一時間相繼表態，將為穆林出任國土安全部長的人事任命案投贊成票。

