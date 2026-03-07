美聯邦政府人事地震…川普鍘國土安全部長 創第二任期首例

美國總統川普五日宣布撤換國土安全部（ＤＨＳ）部長諾姆，並提名奧克拉荷馬州共和黨籍聯邦參議員穆林接任。

諾姆雖淪為川普第二任首位被開除的內閣部長，但川普隨即任命她為「美洲之盾」特使。美洲之盾計畫以「唐羅主義」為指導原則，旨在「團結」拉美國家來維護西半球安全。

綜合華爾街日報及美聯社報導，川普早已對ＤＨＳ近來爭議與內部管理混亂不耐煩，至少一周前就向白宮顧問透露打算撤換諾姆。但壓垮她的最後一根稻草，則是她日前在國會聽證會的證詞。

諾姆首席顧問李萬度斯基三日晚間在白宮試圖安撫川普，但未能挽回局勢。川普仍表達對諾姆的不滿，這場會面很快結束。川普當晚就對幕僚說，已決定開除諾姆，並開始徵詢參議員與他的顧問，對穆林接任的看法。

諾姆五日在田納西州納許維爾準備就該部執法議題發表演說，並接受提問前數分鐘，川普就致電通知她被開除。他隨後在自創社媒真實社群發文宣布，已任命諾姆為美洲之盾計畫特使。

諾姆得知被開除後，透過社媒發文感謝川普給予的新職位。她說，「在這個新角色中，我能延續過去十三個月擔任國土安全部長期間建立的夥伴關係與國安專業」。外界預料李萬度斯基將和諾姆一起離開ＤＨＳ。

穆林五日在國會山莊說，自己也是不久前才得知川普提名他接掌ＤＨＳ。穆林可望三月卅一日接替諾姆出任部長，但這項人事案需經聯邦參議院確認，尚不清楚諾姆何時正式卸任。

美洲之盾是川普推動中的新安全倡議，旨在加強美國與拉美及加勒比海國家的安全合作，重點包括打擊跨國犯罪與毒品走私、強化邊境執法合作及遏止非法移民與人口販運，本周末可望在美國邁阿密的峰會中由川普政府正式啟動。

該倡議希望建立類似區域安全網絡的合作機制，以提升整個西半球的安全與執法協調能力。諾姆將以特使身分負責推動相關外交與安全合作。