聽新聞
0:00 / 0:00

委內瑞拉、伊朗之後...川普下個目標輪到「這國」嗆政權很快就垮台

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
川普對CNN表示，古巴政權很快就會垮台。路透
川普對CNN表示，古巴政權很快就會垮台。路透

美國總統川普6日上午對CNN表示，古巴政權「很快就會垮台」。

川普在接受CNN主播芭許（Dana Bash）的電話訪談時，吹噓他第二任期的軍事成就，「順帶一提，雖然這並無關聯，但古巴（政權）很快就會跨台，他們非常想達成協議」。

他表示：「他們（古巴）想談成協議，所以我會派魯比歐去處理那邊的事，看看結果如何。我們目前真的專注在這件事上。我們還有很多時間，但古巴在等了50年後，已經準備好了。」

川普接著說：「我已經觀察這件事50年了，而現在事情就這樣落在我手上，這是因為我的關係，但無論如何，這件事就是落到我手上。而且我們做得非常好。」

前一天，川普在白宮表示，美籍古巴人能返回祖國只是「時間問題」，並暗示在與伊朗戰爭之後，這將成為政府接下來的議程之一。

伊朗 委內瑞拉 美國

延伸閱讀

伊朗烽火還未停歇 川普下個目標已定？古巴人憂前途未卜

伊朗外長稱地面戰將招致災難 川普：出兵是浪費時間

美解決伊朗後換古巴？川普：只是時間問題

美嗆加大攻勢 川普：不排除派地面部隊進伊朗

相關新聞

伊朗戰事消耗美軍卻護台？外媒：短期多了一道安全屏障

時代雜誌（TIME）報導，伊朗戰爭開打後，戰事迅速消耗美軍兵力並使其分心。外界憂心，對中國大陸領導人習近平而言，現在可能是對台採取行動的最好時機。

委內瑞拉、伊朗之後...川普下個目標輪到「這國」嗆政權很快就垮台

美國總統川普6日上午對CNN表示，古巴政權「很快就會垮台」。

川普突撤換國安部長諾姆 參議員穆林接任

川普總統5日宣布撤換國土安全部長諾姆(Kristi Noem)，並提名奧克拉荷馬州共和黨參議員穆林(Markwayne Mullin)接任其職位。諾姆雖然成為川普第二任期內，首位被開除的內閣部長，但川普同時任命她為「美洲之盾」(Shield of the Americas)特使，該計畫以「唐羅主義」(Donroe Doctrine)為指導原則，團結拉美國家負責維護西半球的安全。

砸2億拍廣告 自己當主角…諾姆惹怒川普 成首位下台內閣部長

國土安全部長諾姆(Kristi Noem)在連日國會聽證與爭議不斷的情況下，成為川普總統第二任期首位遭開除的內閣部長；外界普遍解讀，本周一項耗資2億2000萬元的國安部廣告未經競標爭議，以及諾姆在國會的說辭，是斷送她仕途的關鍵。

諾姆眾院聽證被問緋聞「未否認」 成遭川普撤換最後稻草

國土安全部長諾姆(Kristi Noem) 4日在眾議院司法委員會聽證會上，被議員追問是否與白宮特別政府雇員、前川普競選經理李萬度斯基(Corey Lewandowski)有性關係。諾姆未直接否認，而是將相關報導稱為「八卦小報的垃圾內容」，消息人士指出，諾姆未正面解釋婚外情疑慮，是導致她被川普撤換的原因之一。

民主黨及共和黨2參議員 支持穆林接掌國安部

川普總統5日開除國土安全部長諾姆(Kristi Noem)，遺缺將由共和黨奧克拉荷馬州聯邦參議員穆林(Markwayne Mullin)接任。民主黨賓州聯邦參議員費特曼(John Fetterman)、共和黨北卡羅來納州聯邦參議員提里斯(Thom Tillis)第一時間相繼表態，將為穆林出任國土安全部長的人事任命案投贊成票。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。