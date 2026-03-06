快訊

美司法部再公布艾普斯坦文件 女子控未成年遭川普性侵

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導
美國總統監督委員會去年12月公佈了一張川普（左）與艾普斯坦（中）多年前的一張照片。 法新社
美國總統監督委員會去年12月公佈了一張川普（左）與艾普斯坦（中）多年前的一張照片。 法新社

美國司法部今天公布更多已故性犯罪富豪艾普斯坦的聯邦調查局相關檔案，這批文件寫道，一位女性宣稱曾在艾普斯坦介紹下認識了往後成為美國總統的川普，並遭到他性侵害。

法新社報導，美國國會已經立法要求司法部公開艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關檔案，司法部則指出，現在公布的這批文件先前未公開，原因是被錯誤標記為「重複」。

美國總統川普（Donald Trump）政府對於艾普斯坦檔案的處理方式，民主黨正進行調查。

今天這批文件，包含美國聯邦調查局（FBI）於2019年數次訪談一名女性的內容，該女子聲稱，她在13歲至15歲期間受到艾普斯坦和川普的性侵害。

在一次訪談中，這位女性指稱，艾普斯坦曾帶她去「紐約或紐澤西」，並介紹給川普認識。

該女子告訴調查人員，川普試圖強迫她口交時，自己便咬了他。

川普曾被指控有過跟艾普斯坦相關的不當行徑，但他始終否認，美國司法部先前也表示，部分公開文件「包含針對川普總統的不實且譁眾取寵說法」。

民主黨則認為，當前政府掩蓋了可能對川普產生負面影響的艾普斯坦案調查細節。

