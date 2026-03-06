中東衝突引發亞洲能源震撼 恐波及科技供應鏈 降息機率也急降

隨著荷莫茲海峽運輸陷入停擺，高度仰賴這條水道進口能源的亞洲各國，正準備因應隨之而來的能源震撼，除了爭相尋找替代能源供應，也運用雄厚的外匯存底進場干預匯市，對抗貨幣貶值壓力，而隨著通膨蠢動，各國央行也勢必將調整決策思維，市場正在縮減對新興亞洲降息的押注。

不過，這些亞洲國家也在全球製造業供應鏈扮演關鍵角色，衝擊可能波及科技產品的供應。

亞洲各國高度依賴通荷莫茲海峽運輸的石油和天然氣，但在美國和以色列襲擊伊朗、伊朗反擊之後，該海峽的航運幾乎陷入停滯。台灣有超過90%的化石能源依賴進口，南韓約70%的原油和20%的液化天然氣（LNG）來自中東，且幾乎全部經由荷莫茲海峽運輸。

台灣、日本及南韓都正迫切尋找LNG等能源的替代來源，但煤炭價格大漲，可能推升採購成本。

中國大陸已下令大型煉油廠暫停出口多數石油和天然氣產品，英國金融時報（FT）引述一家能源貿易商指出，，國家發改委近日指示煉油廠盡可能減少成品油出口，除了航空燃料、船用燃料以及從中國大陸運往港澳的燃料之外，Rystad能源亞洲石油市場分析師葉琳表示，北京下令停止出口原油，可能導致煉油廠下周開始減產，以確保能源安全。

風險顧問機構Control Risks中國與北亞分析主管吉爾霍姆（Andrew Gilholm）表示，「這些國家燈屬於最仰賴能源進口的主要經濟體國家，也在製造業供應鏈扮演著關鍵角色」，「情勢迅速轉向黯淡」。法國外貿銀行（Natixis）亞太首席經濟學家艾蕾蘿（Alicia García-Herrero）也說，由於台灣、南韓及泰國高度仰賴荷莫茲航線、又缺乏強大的戰略儲備，這三個國家的處境「糟糕」。

同時，面對中東戰局引發的資金外流與貨幣貶值壓力，台灣、印尼及印度等國央行都已干預匯市，避免匯率過度貶值，其他國家迄今則限於口頭干預，中國大陸暗示將透過每日參考匯率支撐人民幣。

隨著國際油價大漲、能源供應緊俏可能推升亞洲各國通膨，市場正降低對新興亞洲央行降息的押注，尤其是印度和菲律賓，甚至還可能轉向升息，泰國和印尼則仍預料將降息，但機率正快速下滑。

新加坡華僑銀行（OCBC）研究主管林秀心6日表示，基於伊朗衝突拖長的可能性，亞洲各國央行將對油價走勢高度敏感，並可能密切關注近期的貨幣政策寬鬆空間是否已消失。她在中東衝突前便已預測，亞洲各國成長增強與通膨回升，可能限制今年的降息空間，但現在這個時機點提前了，「特別是如果伊朗衝突拉長造成實質的原油供應損失」。

華僑銀行預估，若油價價位持續比1-2月的平均每桶67美元高10%，可能推升泰國的消費者物價指數（CPI）0.6-0.8個百分點，菲律賓與印度提高0.5-0.7個百分點，馬來西亞、印尼及越南CPI則可能拉高約0.4-0.6個百分點。