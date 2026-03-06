快訊

前綜合格鬥選手變國安首長 穆林執行移民清查重擔

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導

獲提名出任國土安全部部長的參議員穆林（Markwayne Mullin）身材魁梧，曾是摔角選手及綜合格鬥運動員，也是總統川普的堅定支持者。

法新社報導，這位48歲、來自美國中部奧克拉荷馬州的共和黨籍參議員是切羅基族人，目前是美國參議院中唯一的原住民參議員。

穆林在擔任10年眾議員後，於2022年當選為參議員。

川普在宣布國土安全部部長提名人選時，稱穆林為「MAGA戰士」，此稱號源自這位共和黨總統所發起的「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）運動。

川普也提到穆林短暫涉足綜合格鬥的經歷。當時他作為一名職業綜合格鬥選手，取得5勝零敗的紀錄。穆林在求學期間曾是摔角選手，並於2016年入選奧克拉荷馬州摔角名人堂。

根據參議院官方簡介，穆林在奧克拉荷馬州的牧場長大。20歲時因父親病重而輟學，接手經營家族的水電事業。

他擴展馬林水電公司（Mullin Plumbing）的業務，並進軍多項其他事業，包括在史迪威鎮（Stilwell）開設牛排館。

穆林將接替南達科他州前州長諾姆（KristiNoem），出任國土安全部部長；該部門肩負著執行總統大規模打壓移民政策的重任。

穆林在社群平台X發文感謝總統的提名，他說：「川普總統競選時承諾恢復法律與秩序，並迅速打造了美國史上最安全的邊境。我期待支持總統的使命，守護美國人民並捍衛國土。」

