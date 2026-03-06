美股三大股指收跌 中東戰事推高油價加劇通膨擔憂 持續衝擊風險偏好

美國股市周四收盤下跌，中東衝突進入第六天，未見緩和跡象，加劇市場對油價持續攀升和能源供應受阻的擔憂，這可能對通膨和全球貿易產生影響。美國聯準會降息前景也備受關注。

道瓊工業指數下跌784.67點，跌幅1.61%，收於47,954.74點；標普500指數下跌38.79點，跌幅0.56%，收於6,830.71點；那斯達克綜合指數下跌58.49點，跌幅0.26%，以22,748.99點作收。

中東衝突蔓延至更多國家，加深對荷莫茲海峽中斷的憂慮。受此影響，美國原油價格上漲8.5%至每桶81美元，創2024年7月以來新高。全球指標布蘭特原油上漲4.9%至85.41美元。交易員擔憂持續中斷可能推高通膨並拖累經濟增長。

臨近收盤，有報導稱美國考慮採取措施控制油價，股指從盤中低點反彈，但對油價前景的擔憂仍在。

Baird私人財富管理公司市場策略師Michael Antonelli表示：「看看今天的油價走勢，就能明白股市下跌的全部原因。市場正在努力評估這場衝突將持續多久。」

標普500指數的工業、材料和醫療保健股均下跌逾2%。客運航空股重挫5.4%，西南航空大跌6.9%。

能源股和科技股限制了跌幅。標普500能源股指數上漲0.6%，因能源價格上漲有望提升營收。雪佛龍股價上漲3.9%。

標普科技股上漲0.4%。晶片設計商博通股價上漲4.8%，此前該公司預測其人工智慧（AI）晶片收入明年將超過1,000億美元。

隨著美以對伊朗的空襲持續升級，本周華爾街表現優於歐亞市場，主要得益於2月拋售潮中受衝擊最嚴重的科技股反彈。自衝突爆發以來，那斯達克指數累漲0.36%。

任何原油價格可能觸及每桶100美元的跡象都將引發擔憂，投資者正密切關注衝突可能接近尾聲的報導。

數據顯示，上周美國初請失業金人數持平。瑞穗證券首席經濟學家Steve Ricchiuto指出，強於預期的ISM製造業與服務業數據推高了投資人對非農就業數據的預期。經濟出現好轉跡象，降息機率可能下降。

他指出，「市場正關注明日的就業數據。今日數據表明勞動市場可能仍優於預期。但經歷今日拋售後，我認為其影響可能不及我先前預期。市場已提前消化了這一表現。」

倫敦證交所集團數據顯示，當前市場預期聯準會今年降息幅度約為40個基點，低於戰爭爆發前50個基點的預期。