諾姆遭開除！川普宣布共和黨參議員任新國土安全部長

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
美國國土安全部部長諾姆。(美聯社)
美國國土安全部部長諾姆。(美聯社)

美國總統川普5日宣布開除現任國土安全部長諾姆（Kristi Noem），由俄克拉荷馬州共和黨參議員穆林（Markwayne Mullin）擔任新任國土安全部長，預計月底生效。

美國川普政府的內閣成員出現變動，川普5日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上宣布由穆林接任新國土安全部長，將於3月31日生效。

川普說現任國土安全部長諾姆取得非常多優秀的成果，尤其是在邊境議題上，她未來將轉任「美洲之盾」特使；川普指出，美洲之盾是政府一項新的安全倡議，預計7日在佛羅里達州的多勒爾對外宣布；川普說，他感謝諾姆在國土安全部所做的服務。

川普指出，穆林在聯邦眾議院和參議院服務多年，為俄克拉荷馬州的人民發聲，表現非常好，川普並稱讚穆林是「MAGA」戰士，還曾是有不敗戰績的專業自由搏擊手；川普也說，穆林作為唯一的美國原住民參議員，也是部落社區極佳的發聲者。

川普說，穆林將致力於維持邊境的安全、停止移民犯罪、殺人犯和其他罪犯用非法途徑進入美國，同時穆林也會終結非法毒品的禍害。

