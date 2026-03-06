美國土安全部長遭撤換 川普第2任期首位下台內閣部長

快訊

大陸今年GDP目標成長4.5至5% 35年來最低

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導
美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）。 路透社
美國總統川普表示，他將撤換國土安全部長諾姆，並提名奧克拉荷馬州共和黨籍聯邦參議員穆林（Markwayne Mullin）接任。諾姆成為川普第2個總統任期首位下台的內閣部長。

美聯社報導，諾姆（Kristi Noem）兩天前剛在國會遭到共和黨與民主黨議員盤問，川普（DonaldTrump）今天就在社群媒體宣布上述消息。

川普寫道，他將任命諾姆為「美洲之盾特使」（Special Envoy for The Shield of the Americas），並稱這是一項聚焦西半球的新安全倡議。

諾姆成為川普第2個總統任期首位下台的內閣部長，為這段動盪任期劃下句點，她任內主導的移民執法手段引發抗議與訴訟。

在監督打擊移民行動期間，諾姆屢遭批評，特別是在明尼阿波利斯市（Minneapolis）有兩名抗議者遭移民執法人員開槍射殺後。而國土安全部對國會核撥款項的使用方式，也讓諾姆遭受批評。

解釋性新聞／國安爭議 美封殺Anthropic AI產品

美國川普政府近來與人工智慧（ＡＩ）業者爆發前所未見的衝突，ＡＩ新創公司Anthropic不同意美國國防部不受限制使用其ＡＩ技術，而遭川普政府封殺。三個美國部會二日採取行動，將停用Anthropic的ＡＩ產品。此前，美軍也已指示旗下人員使用OpenAI、谷歌等競爭對手模型。

Anthropic與五角大廈談判破局 對監控國內陷分歧

紐約時報引述十幾位知情人士報導，儘管人工智慧（ＡＩ）新創公司Anthropic與五角大廈就ＡＩ合約談判數周，但仍因對ＡＩ的分歧，以及談判中不斷積累的不滿而破局。

諾姆遭開除！川普宣布共和黨參議員任新國土安全部長

美國總統川普5日宣布開除現任國土安全部長諾姆（Kristi Noem），由俄克拉荷馬州共和黨參議員穆林（Markwayne Mullin）擔任新任國土安全部長，預計月底生效。

可靠性受質疑 學者：AI不應用於作戰

美聯社報導，在與美國政府的合約爭議中，人工智慧（ＡＩ）新創公司Anthropic對ＡＩ軍事應用所展現的道德立場，正重塑ＡＩ巨頭間的競爭，同時凸顯人們一種日益增長的認知，即ＡＩ聊天機器人的能力可能不足以用於戰爭。

工程師挺同行 矽谷：禁令開危險先例

美國政府與人工智慧（ＡＩ）公司Anthropic爆發空前爭端，國防部長赫塞斯宣布該公司構成供應鏈風險，此舉通常針對中國大陸等美國敵對國家的公司。有人認為，這家美國最知名公司之一可能因此完蛋。Anthropic能撐過這關嗎？

期中選舉初選川普背書仍有效 巨額募款、AI資金挹注也成觀察指標

期中選舉11月即將登場，多州3日舉行兩黨初選，成為選情觀察指標。

