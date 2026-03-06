美國土安全部長遭撤換 川普第2任期首位下台內閣部長

美國總統川普表示，他將撤換國土安全部長諾姆，並提名奧克拉荷馬州共和黨籍聯邦參議員穆林（Markwayne Mullin）接任。諾姆成為川普第2個總統任期首位下台的內閣部長。

美聯社報導，諾姆（Kristi Noem）兩天前剛在國會遭到共和黨與民主黨議員盤問，川普（DonaldTrump）今天就在社群媒體宣布上述消息。

川普寫道，他將任命諾姆為「美洲之盾特使」（Special Envoy for The Shield of the Americas），並稱這是一項聚焦西半球的新安全倡議。

諾姆成為川普第2個總統任期首位下台的內閣部長，為這段動盪任期劃下句點，她任內主導的移民執法手段引發抗議與訴訟。

在監督打擊移民行動期間，諾姆屢遭批評，特別是在明尼阿波利斯市（Minneapolis）有兩名抗議者遭移民執法人員開槍射殺後。而國土安全部對國會核撥款項的使用方式，也讓諾姆遭受批評。