Anthropic與五角大廈談判破局 對監控國內陷分歧

紐約時報引述十幾位知情人士報導，儘管人工智慧（ＡＩ）新創公司Anthropic與五角大廈就ＡＩ合約談判數周，但仍因對ＡＩ的分歧，以及談判中不斷積累的不滿而破局。

上述知情人士包括多家公司和政府機構的代表，以及就ＡＩ在戰爭領域的未來發展抱持不同觀點的官員。

數周以來，曾任Uber高層的國防部研究與工程次長邁克爾，與Anthropic就價值兩億美元的五角大廈ＡＩ合約進行談判，但五角大廈要求不受限制使用Anthropic的ＡＩ系統，使雙方陷入僵局。該公司堅稱，不允許旗下技術用於監控美國公民等用途。

Anthropic去年與OpenAI、谷歌和xAI等同業，都參與五角大廈一項試行計畫，旨在探索ＡＩ在國防領域的應用，其中Anthropic曾是唯一將其技術應用於機密系統的ＡＩ公司，其技術獲國防官員廣泛採用。

一月九日，國防部長赫塞斯發布備忘錄，呼籲軍方廣泛應用ＡＩ技術，並要求ＡＩ公司無限制提供其技術。該備忘錄也意味與五角大廈合作的ＡＩ公司，都必須重新談判合約，技術應用範圍最廣泛的Anthropic於是成為談判焦點。

一部電腦螢幕上顯示Anthropic官網頁面。（美聯社）

赫塞斯將與Anthropic談判的期限設為二月廿七日，若當天下午五時一分前未與五角大廈達成妥協，將被列為「供應鏈風險」企業。

雙方曾接近達成協議。多位知情人士說，當時缺的臨門一腳，是就合法監視美國公民的問題達成若干措辭上的共識。隨著二月廿七日最後期限逼近，Anthropic高層曾認為他們與五角大廈即將達成妥協。

當天下午，Anthropic曾告訴五角大廈，願意讓美國國家安全局使用其技術，來處理依據「外國情報監聽法」收集的機密資料，但希望五角大廈做出具法律約束力的承諾，保證不會將其技術用於非機密性商業數據。這時，邁克爾要求與Anthropic執行長阿莫戴通話，但阿莫戴並未接聽。邁克爾被告知阿莫戴正在開會。

不久後，赫塞斯即宣布會談結束。知情人士透露，當時正在與Anthropic公司高層通話的邁克爾，要求阿莫戴接電話共同商討措辭問題，卻被告知阿莫戴正與他的管理團隊開會，需要更多時間。

邁克爾對該答覆並不滿意，但他還藏著一張王牌：他一直在另一方面與競爭對手OpenAI合作，商定Anthropic的替代方案。五角大廈和OpenAI之間已達成一項框架協議。

二月廿七日五時的最後期限一過，國防部沒給Anthropic更多時間。當天下午五時十四分，赫塞斯宣布，已將Anthropic公司列為安全風險，將切斷該公司與美國政府的合作。他在社群媒體說，「美軍戰士絕不會被科技巨頭的意識形態擺布」。

同日稍晚，OpenAI執行長奧特曼宣布，該公司已與五角大廈達成協議，為國防部機密系統提供ＡＩ技術。

國防部與Anthropic間的衝突很可能尚未結束。Anthropic二月廿七日已說，會就五角大廈將其列為「供應鏈風險」的決定提告。

曾使用Anthropic的ＡＩ技術的中央情報局等美國情報機構官員，也私下敦促雙方達成協議；若干現任和前任官員說，仍然希望雙方能達成「和平協議」。