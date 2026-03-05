不靠荷莫茲海峽運輸的煤竟飆漲 台日韓歐電力公司急跳腳

快訊

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
煤價大漲。法新社
煤價5日躍升至逾兩年來最高價位，因為美伊戰爭觸動天然氣價格勁揚，迫使歐洲和東北亞公用事業公司急於另覓額外供應源，以維持電廠運轉。

金融時報報導，Argus的數據顯示，自戰爭開打前夕迄今，歐洲發電廠所需的熱燃煤價格已暴漲26%，飆上每公噸133美元，澳洲和亞洲市場價格漲幅類似。

Panmure Liberum分析師普萊斯說：「無庸置疑，全球煤市自俄羅斯入侵烏克蘭以來，就未見過這樣的價格壓力。這是煤炭市場數年來遭遇的最大震撼。」

伊朗戰爭對世界各地煤炭運輸的直接影響不大，因為經由荷莫茲海峽運輸的煤炭極少，但這場戰爭已導致石油和天然氣價格大漲，加深液化天然氣（LNG）供應顧慮。通常靠燃氣發電的電力公司不得不轉向燃煤電廠，作為替代方案，特別是在日本、南韓、台灣和歐盟等地。

自從2月28日戰爭爆發以來，歐洲天然氣價格已躍漲53%。

烏克蘭 普萊斯 歐盟

