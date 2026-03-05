聽新聞
英特爾測試ACM設備 美議員憂引發國安疑慮
美國跨黨派國會議員今天提出國安疑慮，指英特爾（Intel）測試具有中國背景的盛美半導體公司（ACM Research）晶片製造設備，可能會讓英特爾的敏感資訊被洩漏給中國客戶。
總部位於美國加州的ACM Research，在那斯達克上市的股票代號為ACMR，這是一家生產晶片製造設備的公司，與中國有深厚淵源，旗下兩家海外子公司曾遭美國制裁。
民主黨籍聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）與共和黨籍議員柯頓（Tom Cotton）等人今天跨黨派連署致函。
議員們表示，盛美半導體的客戶包括一些受美國制裁的中國企業，如長江存儲（YMTC）、長鑫存儲（CXMT）與中芯國際（SMIC）等。
國會議員致函英特爾執行長陳立武（Lip-Bu Tan）指出：「ACM若能進入英特爾的設施，則有機會接觸到先進的晶片製造流程，因此可能藉此大幅提升ACM本身及中國軍工企業的技術品質與競爭力。」
英特爾聲明說：「ACM的設備並未用於英特爾的半導體生產流程」，強調英特爾完全遵守美國法規，並且已就安全事務與美國政府定期溝通。
針對美議員們的疑慮，ACM未立即回覆路透社的置評要求。
