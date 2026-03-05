華許獲川普提名出任Fed主席 降息仍面臨挑戰

美國白宮宣布，總統川普今天正式提名前聯邦準備理事會（Fed）理事華許（Kevin Warsh）擔任下任聯準會主席。川普物色一位支持降息的聯準會主席，其腳步更向前邁進了。

不過，路透社報導，華許重返聯準會仍有重大阻力，此外，即使獲國會同意擔任聯準會主席，他能否落實川普所期待的降息政策，也面臨巨大挑戰。

依白宮公告，現任主席鮑爾（Jerome Powell）的任期將於今年5月15日結束，一旦華許獲聯邦參議院同意通過，屆時將接掌聯準會。

川普經常公開批評鮑爾未能迅速或大幅調降利率，並表示任何聯準會主席候選人都必須支持降低利率。

在聯邦參議院，由共和黨主導的銀行委員會將推進提名聽證會。共和黨籍成員說，華許資格優秀，適合擔任此職。

但民主黨籍參議員、銀行委員會首席成員華倫（Elizabeth Warren）則聲明表示：「華許只不過是川普在聯準會的傀儡。」

至於何時舉行聽證會，目前尚未獲得委員會發言人的回應。

倘若華許人事案能獲得參議院同意，但上任後他仍須說服聯準會的其他理事來支持川普的降息主張，這會是一場硬仗。

根據最新經濟數據顯示，美國勞動市場趨於穩定、通膨依舊高於目標，加上市場仍然疑慮，AI所帶動經濟成長到底能多快壓低物價，降息一事恐難順利推動。

多數聯準會決策官員主張，應在通膨有明顯緩解後，再考慮降息。

最近伊朗衝突爆發，油價已大幅攀漲，通膨壓力升高，降息時程因此更加不確定。金融市場普遍押注，聯準會最快要到7月之後才可能調降利率。