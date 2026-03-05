快訊

被爆不倫已婚男…蔡瑞雪發5聲明 強調對方稱已分居：不實將提告

老蔣曾經結盟烏克蘭？一段被遺忘的反共歷史

經典賽Live／中華隊0：3落後澳洲 九局上最後反攻機會！

聽新聞
0:00 / 0:00

華許獲川普提名出任Fed主席 降息仍面臨挑戰

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導

美國白宮宣布，總統川普今天正式提名前聯邦準備理事會（Fed）理事華許（Kevin Warsh）擔任下任聯準會主席。川普物色一位支持降息的聯準會主席，其腳步更向前邁進了。

不過，路透社報導，華許重返聯準會仍有重大阻力，此外，即使獲國會同意擔任聯準會主席，他能否落實川普所期待的降息政策，也面臨巨大挑戰。

依白宮公告，現任主席鮑爾（Jerome Powell）的任期將於今年5月15日結束，一旦華許獲聯邦參議院同意通過，屆時將接掌聯準會。

川普經常公開批評鮑爾未能迅速或大幅調降利率，並表示任何聯準會主席候選人都必須支持降低利率。

在聯邦參議院，由共和黨主導的銀行委員會將推進提名聽證會。共和黨籍成員說，華許資格優秀，適合擔任此職。

但民主黨籍參議員、銀行委員會首席成員華倫（Elizabeth Warren）則聲明表示：「華許只不過是川普在聯準會的傀儡。」

至於何時舉行聽證會，目前尚未獲得委員會發言人的回應。

倘若華許人事案能獲得參議院同意，但上任後他仍須說服聯準會的其他理事來支持川普的降息主張，這會是一場硬仗。

根據最新經濟數據顯示，美國勞動市場趨於穩定、通膨依舊高於目標，加上市場仍然疑慮，AI所帶動經濟成長到底能多快壓低物價，降息一事恐難順利推動。

多數聯準會決策官員主張，應在通膨有明顯緩解後，再考慮降息。

最近伊朗衝突爆發，油價已大幅攀漲，通膨壓力升高，降息時程因此更加不確定。金融市場普遍押注，聯準會最快要到7月之後才可能調降利率。

華許 Fed 美國 白宮 共和黨

延伸閱讀

柏瑞投信：特別股評價面 仍具吸引力

美國小非農就業 優於預期

特別股殖利率攀高 吸睛

伊朗戰爭加深通膨憂慮 Fed鷹派籲長時間利率按兵不動

相關新聞

川普親自教戰如何安撫民怨！科技巨擘簽AI能源承諾書 專家揭貓膩

為化解選民對人工智慧（AI）資料中心推高電價的強烈反彈，美國總統川普告訴頂尖AI企業，他們需要「公關協助」。白宮4日邀集Google、微軟、Meta、OpenAI、xAI、亞馬遜和甲骨文等科技巨擘，簽署「用戶電價保護承諾書」，宣示自行承擔AI基礎設施的能源成本。

曼哈頓堵車費 法院裁定維持收費 川普政府無權撤銷

聯邦地區法院法官3日裁定，川普(Donald Trump)政府試圖終止紐約市曼哈頓堵車費(Congestion Pricing)計畫的行為違法，該計畫此前遭到川普政府持續逾一年的反對與施壓。

明州ICE槍擊事件 諾姆首赴參院作證遭猛批

國土安全部長諾姆(Kristi Noem) 3 日出席國會參議院司法委員會聽證會，是移民及海關執法局(ICE) 人員在明州槍殺兩名白人公民後首次作證，其間遭到民主黨人嚴厲抨擊，也有共和黨人對執法措施不滿，但她一再為ICE 辯護，將責任歸咎暴力抗議者。

川普與曼達尼的荒誕政治探戈

一位是高舉進步派大旗、被外界視為極左代表的紐約市長；另一位則是代表極右勢力的現任總統。曼達尼與川普之間日益頻繁的眉來眼去，與其說是跨黨派合作，不如說是當今混亂政壇的一齣荒誕劇。

2026國防戰略未提台灣 柯伯吉：川普政府風格低調務實

美國聯邦參議院軍事委員會主席威克爾（Roger Wicker）3日批評川普政府的2026國防戰略沒有提到台灣，恐讓外界誤認為美國減弱對台灣民主的支持，美國國防部政策次長的柯伯吉（Elbridge Colby）則說，川普政府的風格是強壯、清晰，但低調，並認為川普政府在建立嚇阻能力上比前任政府做得更多。

不認以色列逼出手 川普：相信伊朗會先發動攻擊

美軍日前對伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），美國總統川普3日表示，他相信伊朗會先攻擊美國，所以才做出攻擊伊朗的決定；川普表示，他在美國和德黑蘭核談判的過程中產生出這樣的觀點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。