那指領軍美股反彈 經濟數據亮眼凌駕地緣政治恐慌

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
即使美以持續轟炸伊朗，市場展現了令人印象深刻的韌性。法新社
美國股市周三上漲，市場對於中東衝突導致油價飆升的疑慮明顯緩解，加上亮眼的經濟數據和企業消息支撐，激勵買氣歸隊。儘管紐約時報報導伊朗尋求談判隨後遭伊朗方面否認，但川普政府針對荷莫茲海峽提出的海軍護航和保險擔保承諾，已收穩定市場之效。

道瓊工業指數上漲 238.14點，漲幅 0.5%，收在 48,739.41 點；標普 500 指數上漲 52.87 點，漲幅 0.8%，收在 6,869.5 點；那斯達克綜合指數上漲 290.79 點，漲幅 1.3%，收在 22,807.48 點。

費城半導體指數大漲1.9%，超微（AMD）和英特爾（Intel）各漲5.8%；美光漲5.6%，台積電ADR漲1.2%。

衡量股市預期波動率的 VIX 指數下跌約 10%，收在 21 左右。小型股表現同樣亮眼，羅素 2000 指數上漲 1.1%。

市場對 AI 產業前景和軟體股的信心回升，標普 500 指數中的資訊技術和非必需消費品股領漲。美國 2 月份服務業擴張速度創下 2022 年年中以來最快紀錄，且通膨壓力有緩解跡象；ADP 私人企業新增就業數據優於預期，可見經濟基本面穩健。聯準會（Fed）理事米蘭表示，儘管衝突存在，維持降息路徑仍屬適當，激勵市場走揚。

美國財長貝森特證實，川普政府可能在本周將普遍性關稅從 10% 提高至 15%，但市場聚焦於能源供應穩定性。川普承諾為通過荷莫茲海峽的船隻提供海軍護航與風險保險後，恐慌氣氛降溫。布蘭特原油價格維持在每桶 81.40 美元，與周二收盤持平。

Nationwide 首席市場策略師 Mark Hackett 指出，「即使伊朗衝突持續，市場展現了令人印象深刻的韌性，目前的狀態更像是盤整而非情緒化拋售。」Clearstead Advisors 高級總經理 Jim Awad 則提醒，投資人雖重拾信心抄底先前超賣的科技股，但仍應對後續發展保持理性，避免過度看多或看空。

能源類股周三表現疲軟，艾克森美孚（Exxon Mobil）下跌 1.3%，康菲石油（ConocoPhillips）下跌 2.4%。

藥廠 Moderna 股價飆漲 16%，該公司同意支付最高 22.5 億美元，以和解延宕多日的 COVID-19 疫苗專利訴訟。

受經濟活動數據支撐，市場重新肯定具成長潛力的軟體公司，指標類股表現強勢。

道瓊工業指數 英特爾 伊朗

