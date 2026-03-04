快訊

英國再爆共諜疑雲 英官員：已向中方表達強烈關切

中央社／ 倫敦4日專電

英國警方今天逮捕3名涉嫌為中國情報機關提供服務的男子。主責安全事務的英國內政副大臣賈維斯在國會表示，英方官員已分別在倫敦和北京向中方正式提出「外交照會」、表達英方的「強烈關切」。

賈維斯（Dan Jarvis）在國會就最新共諜疑案發表緊急聲明時提到，一旦調查證據確認，中國試圖干預英國的主權事務，英國將對中國施加「嚴厲後果」，並追究「所有」涉案行為人的責任。

賈維斯說，案件涉及「外國對英國民主體制的干預」，包括試圖取得與英國政策制定有關的資訊，並企圖干預英國主權事務。

賈維斯指出，與中國官方有關的行為者從事針對英國民主體制的「秘密活動」；相關活動有「日益增加」的趨勢，英國政府對此持續深感憂慮。

賈維斯強調，英國政府的評估始終如一，且毫不含糊：中國對英國構成「一系列威脅」。

英國警方今天稍早在倫敦和威爾斯地區總計逮捕3名男子，他們涉嫌違反英國「國家安全法」、為中國情報機關提供協助。3人已遭警方拘留，調查工作持續進行。警方總計在倫敦、威爾斯和蘇格蘭地區6處地點執行搜索。

根據警方聲明，近年來，英國的國家安全相關案件「數量顯著增加」。

儘管警方未公布被捕男子身分資料，「衛報」（The Guardian）今天獨家領先援引消息人士說法報導，被捕的3名男子中，有1人是現任執政黨工黨籍國會議員的伴侶，另1人則是前工黨籍國會議員的伴侶。至於第3名男子是否也與國會或國會議員有關，目前仍不明朗。

賈維斯今天在國會被議員問及此事時，以避免影響調查為由，迴避證實被捕男子身分。

英國最近一起較知名國會共諜疑案為2023年3月，一名時任國會議員幕僚、以及一名常態往返英中兩地的教師被捕，兩人都是英國籍。他們涉嫌向中共提供有損英國國家安全和利益的資訊，英國檢警2024年4月正式依間諜相關罪名起訴兩人。兩人自始否認犯罪。

不過，就在案件即將進入審判之際，去年9月，檢方突然宣布撤訴，理由為證據力不足，包括政府官員拒絕在證詞以「敵國」形容中國。檢方的撤訴決定當時在英國政壇引發軒然大波。

英國官方當時提到，中國確實對英國構成「一系列威脅」，但無法僅以單一詞彙「威脅」定調中國，且既有政策文件是將中國整體定調為「挑戰」。

英國去年7月起實施外國影響力登記計畫（FIRS），將俄羅斯、伊朗納入「加強管控」級別，部分國會議員則持續關切政府未來是否也會讓中國列入「加強管控」。

