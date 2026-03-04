快訊

美防長證實潛艦擊沉伊朗驅逐艦 稱華府取得決定性勝利「伊朗完了」

太子案羈押9人全放了 核心幹部王昱棠不認罪500萬交保

伊朗轟炸土國！土耳其國防部證實已攔截飛彈 強硬警告：別讓衝突升級

聽新聞
0:00 / 0:00

美國期中選舉初選揭開序幕 德州率先開跑

中央社／ 休士頓3日綜合外電報導

美國2026年期中選舉初選今天揭開序幕，德州共和黨初選競爭激烈將進入決選階段，暴露出總統川普所屬共和黨黨內的權力爭奪。民主黨也在內部方向上爭論不休。

法新社報導，德州選民正在初選中投票選出聯邦參議員候選人。這場選戰也成為民主、共和兩黨如何因應川普第二任期剩餘時間的試金石，並演練黨內衝突如何影響11月的國會大選。

德州初選備受矚目，自2002年在任的聯邦參議員柯寧（John Cornyn）對上德州檢察長派克斯頓（KenPaxton）。派克斯頓是川普（Donald Trump）的堅定盟友，儘管多年來涉及道德爭議並在2023年遭到彈劾審判，但他藉由抨擊華府建制派而建立起一批忠實的擁護者。

聯邦眾議員韓特（Wesley Hunt）則是暫居第三。

美國有線電視新聞網（CNN）與國家廣播公司新聞網（NBC News）晚間預測，柯寧、派克斯頓2位候選人將進入5月的決選投票，因為雙方都未能跨過取得勝選所需的50%得票門檻。

在民主黨方面，聯邦眾議員克勞基特（JasmineCrockett）與州眾議員塔拉里格（James Talarico）對決，這場選戰被形容為路線之爭。

克勞基特主張，自己強勢且引人矚目的風格能夠提高投票率，尤其是民主黨已30年未曾於德州全州選舉中勝出。塔拉里格則將自己塑造成更能吸引溫和派與對共和黨失望選民的候選人。

法新社報導，無論是共和黨或民主黨可能都無法在今天的初選中產生得票過半的勝選者，而將在5月進入決選。

美國期中選舉將於11月舉行，以全面改選聯邦眾議院435席及參議院100席中的35席，結果將決定川普是否能與國會合作推動施政，還是面臨由民主黨主導、有權封殺法案與展開調查的新國會。

共和黨目前在參議院擁有53席對47席的微幅多數，在眾議院也有些微優勢。民主黨則希望藉由美國社會對川普施政的反彈來收割選情。

喬治華盛頓大學（George Washington University）政治傳播學教授洛格（Peter Loge）指出：「川普是所有初選的焦點，無論候選人喜不喜歡，都是如此。」

CNN 美國期中選舉 川普

延伸閱讀

川普對伊朗動武未經授權 國會將辯「戰爭權力決議案」

支持度僅4成…川普激情吹噓政績 救不了聲望

川普聲稱美國迎來「世紀大逆轉」 吹噓政績但支持率探低

川普國情咨文 聚焦經濟、關稅

相關新聞

曼哈頓堵車費 法院裁定維持收費 川普政府無權撤銷

聯邦地區法院法官3日裁定，川普(Donald Trump)政府試圖終止紐約市曼哈頓堵車費(Congestion Pricing)計畫的行為違法，該計畫此前遭到川普政府持續逾一年的反對與施壓。

明州ICE槍擊事件 諾姆首赴參院作證遭猛批

國土安全部長諾姆(Kristi Noem) 3 日出席國會參議院司法委員會聽證會，是移民及海關執法局(ICE) 人員在明州槍殺兩名白人公民後首次作證，其間遭到民主黨人嚴厲抨擊，也有共和黨人對執法措施不滿，但她一再為ICE 辯護，將責任歸咎暴力抗議者。

川普與曼達尼的荒誕政治探戈

一位是高舉進步派大旗、被外界視為極左代表的紐約市長；另一位則是代表極右勢力的現任總統。曼達尼與川普之間日益頻繁的眉來眼去，與其說是跨黨派合作，不如說是當今混亂政壇的一齣荒誕劇。

2026國防戰略未提台灣 柯伯吉：川普政府風格低調務實

美國聯邦參議院軍事委員會主席威克爾（Roger Wicker）3日批評川普政府的2026國防戰略沒有提到台灣，恐讓外界誤認為美國減弱對台灣民主的支持，美國國防部政策次長的柯伯吉（Elbridge Colby）則說，川普政府的風格是強壯、清晰，但低調，並認為川普政府在建立嚇阻能力上比前任政府做得更多。

不認以色列逼出手 川普：相信伊朗會先發動攻擊

美軍日前對伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），美國總統川普3日表示，他相信伊朗會先攻擊美國，所以才做出攻擊伊朗的決定；川普表示，他在美國和德黑蘭核談判的過程中產生出這樣的觀點。

梅蘭妮亞主持安理會 談戰火下的兒童 伊朗駐聯國大使斥虛偽

第一夫人梅蘭妮亞．川普(Melania Trump) 2 日主持安理會有關戰爭衝突中的兒童問題。她承認在美國與以色列聯合襲擊伊朗的背景下，主持這場會議「充滿挑戰」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。