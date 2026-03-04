美國期中選舉初選揭開序幕 德州率先開跑

美國2026年期中選舉初選今天揭開序幕，德州共和黨初選競爭激烈將進入決選階段，暴露出總統川普所屬共和黨黨內的權力爭奪。民主黨也在內部方向上爭論不休。

法新社報導，德州選民正在初選中投票選出聯邦參議員候選人。這場選戰也成為民主、共和兩黨如何因應川普第二任期剩餘時間的試金石，並演練黨內衝突如何影響11月的國會大選。

德州初選備受矚目，自2002年在任的聯邦參議員柯寧（John Cornyn）對上德州檢察長派克斯頓（KenPaxton）。派克斯頓是川普（Donald Trump）的堅定盟友，儘管多年來涉及道德爭議並在2023年遭到彈劾審判，但他藉由抨擊華府建制派而建立起一批忠實的擁護者。

聯邦眾議員韓特（Wesley Hunt）則是暫居第三。

美國有線電視新聞網（CNN）與國家廣播公司新聞網（NBC News）晚間預測，柯寧、派克斯頓2位候選人將進入5月的決選投票，因為雙方都未能跨過取得勝選所需的50%得票門檻。

在民主黨方面，聯邦眾議員克勞基特（JasmineCrockett）與州眾議員塔拉里格（James Talarico）對決，這場選戰被形容為路線之爭。

克勞基特主張，自己強勢且引人矚目的風格能夠提高投票率，尤其是民主黨已30年未曾於德州全州選舉中勝出。塔拉里格則將自己塑造成更能吸引溫和派與對共和黨失望選民的候選人。

法新社報導，無論是共和黨或民主黨可能都無法在今天的初選中產生得票過半的勝選者，而將在5月進入決選。

美國期中選舉將於11月舉行，以全面改選聯邦眾議院435席及參議院100席中的35席，結果將決定川普是否能與國會合作推動施政，還是面臨由民主黨主導、有權封殺法案與展開調查的新國會。

共和黨目前在參議院擁有53席對47席的微幅多數，在眾議院也有些微優勢。民主黨則希望藉由美國社會對川普施政的反彈來收割選情。

喬治華盛頓大學（George Washington University）政治傳播學教授洛格（Peter Loge）指出：「川普是所有初選的焦點，無論候選人喜不喜歡，都是如此。」