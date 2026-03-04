艾普斯坦案持續發酵 美商務部長同意赴委員會作證

美國聯邦眾議院監督暨政府改革委員會主席柯默今天表示，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）同意為已故性犯罪富豪艾普斯坦案的國會調查作證。

法新社報導，聯邦眾議院監督暨政府改革委員會（House Committee on Oversight and GovernmentReform）共和黨籍主席柯默（James Comer）在聲明中說，盧特尼克已主動同意自願出席委員會作證」，但未透露具體日期。

美國司法部最近披露的文件，推翻了盧特尼克先前聲稱自己早在20多年前就與艾普斯坦斷絕往來的說法，使他面臨的政治壓力與日俱增。

盧特尼克去年受訪時談及他與艾普斯坦在2005年有過接觸，兩人當時是曼哈頓上東區的鄰居。他說，艾普斯坦向他展示一個擺著按摩床的房間後，他很快就與對方斷絕往來。

盧特尼克說：「我和我太太決定，再也不會和那個令人作嘔的人待在同一個房間裡。無論是社交、商務或慈善場合，只要他在場，我就不會去，因為他太噁心了。」

然而，司法部上個月公布的檔案卻與盧特尼克的說法不符，文件內容顯示盧特尼克計劃在2012年赴加勒比海私人島嶼「小聖詹姆斯島」（Little St. James）與艾普斯坦共進午餐。

盧特尼克上個月在參議院聽證中證實，他確實曾在這座加勒比海島嶼與艾普斯坦會面，但強調家人當時都在場，且未目睹任何不當行為。

艾普斯坦2008年與佛羅里達州檢察官達成一項具爭議的「認罪協議」，承認與未成年人進行性交易指控，10年後又因涉嫌販運未成年少女罪名再次遭到起訴。艾普斯坦2019年在獄中身亡。

美國新聞網站Axios引述盧特尼克的話說：「我期待出席委員會作證。我沒做錯事，我也希望能澄清是非。」

盧特尼克上個月告訴國會議員，他與被定罪的前金融家艾普斯坦「幾乎沒有任何關係」。

美國商務部並未立即對此發表評論。