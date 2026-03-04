美國土安全部長堅持立場 控遭擊斃公民涉恐怖主義

美國明尼蘇達州1月有兩名公民遭聯邦執法人員開槍擊斃，國土安全部長諾姆（Kristi Noem）今天在國會聽證會上堅持自己的說法，稱這兩人的行為涉及「本土恐怖主義」。

路透社報導，負責監督共和黨籍總統川普掃蕩移民行動的諾姆出席聯邦參議院司法委員會時，面臨民主黨人與部分共和黨人對她這番說法的質詢。

今年1月，在古德（Renee Good）與普雷蒂（AlexPretti）分別於不同事件中遭擊斃不久後，諾姆在尚未對他們的命案展開全面調查前，便稱他們似乎涉及本土恐怖主義行為。然而，隨後出現的影片證據讓她的說法站不住腳，因此招致民主、共和兩黨國會議員批評。

聯邦參議院司法委員會首席民主黨參議員杜賓（Dick Durbin）多次追問諾姆，是否會收回對古德與普雷蒂發出的言論，以及她對另一名美國公民在芝加哥與聯邦探員爆發衝突後，身中5槍但仍生還事件所發出的類似評論。

諾姆在聽證會上表示，「我收到現場通報，來自在場探員的消息」，稱當時情況混亂，但拒絕撤回她的言論或道歉。她說：「我絕對致力於提供真實訊息。」

去年獲川普任命的諾姆，在聽證會上面臨聯邦參議員的嚴厲質詢，要求說明川普激進的移民執法手段，這是自古德與普雷蒂遭擊斃以來，她首度出席國會聽證會。這兩起死亡事件引發眾怒，促使川普政府改弦易轍，從以城市為主的大規模突擊行動，轉向更具針對性的措施。

在諾姆任內，數以千計的蒙面聯邦執法人員被部署到美國城市，他們在街區搜索可能違法的移民，並與居民和抗議人士發生衝突。

國會民主黨人拒絕在未改變移民執法作法下，為諾姆的部門提供新資金。擁有26萬名職員的國土安全部在上月斷炊，但大多數的移民執法與國土安全行動被視為必要且繼續執行。

諾姆今天表示，目前仍有650名聯邦執法人員駐守明尼蘇達州，與1月時的3000人相比已減少許多。

參議院司法委員會主席、共和黨籍聯邦參議員葛拉斯里（Chuck Grassley）在開場時坦言，川普政府「犯下錯誤」，但為移民執法人員辯護，稱他們「在執行法律時不應受到威脅或傷害」。