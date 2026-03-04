美國土安全部長堅持立場 控遭擊斃公民涉恐怖主義

快訊

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導

美國明尼蘇達州1月有兩名公民遭聯邦執法人員開槍擊斃，國土安全部長諾姆（Kristi Noem）今天在國會聽證會上堅持自己的說法，稱這兩人的行為涉及「本土恐怖主義」。

路透社報導，負責監督共和黨籍總統川普掃蕩移民行動的諾姆出席聯邦參議院司法委員會時，面臨民主黨人與部分共和黨人對她這番說法的質詢。

今年1月，在古德（Renee Good）與普雷蒂（AlexPretti）分別於不同事件中遭擊斃不久後，諾姆在尚未對他們的命案展開全面調查前，便稱他們似乎涉及本土恐怖主義行為。然而，隨後出現的影片證據讓她的說法站不住腳，因此招致民主、共和兩黨國會議員批評。

聯邦參議院司法委員會首席民主黨參議員杜賓（Dick Durbin）多次追問諾姆，是否會收回對古德與普雷蒂發出的言論，以及她對另一名美國公民在芝加哥與聯邦探員爆發衝突後，身中5槍但仍生還事件所發出的類似評論。

諾姆在聽證會上表示，「我收到現場通報，來自在場探員的消息」，稱當時情況混亂，但拒絕撤回她的言論或道歉。她說：「我絕對致力於提供真實訊息。」

去年獲川普任命的諾姆，在聽證會上面臨聯邦參議員的嚴厲質詢，要求說明川普激進的移民執法手段，這是自古德與普雷蒂遭擊斃以來，她首度出席國會聽證會。這兩起死亡事件引發眾怒，促使川普政府改弦易轍，從以城市為主的大規模突擊行動，轉向更具針對性的措施。

在諾姆任內，數以千計的蒙面聯邦執法人員被部署到美國城市，他們在街區搜索可能違法的移民，並與居民和抗議人士發生衝突。

國會民主黨人拒絕在未改變移民執法作法下，為諾姆的部門提供新資金。擁有26萬名職員的國土安全部在上月斷炊，但大多數的移民執法與國土安全行動被視為必要且繼續執行。

諾姆今天表示，目前仍有650名聯邦執法人員駐守明尼蘇達州，與1月時的3000人相比已減少許多。

參議院司法委員會主席、共和黨籍聯邦參議員葛拉斯里（Chuck Grassley）在開場時坦言，川普政府「犯下錯誤」，但為移民執法人員辯護，稱他們「在執行法律時不應受到威脅或傷害」。

相關新聞

2026國防戰略未提台灣 柯伯吉：川普政府風格低調務實

美國聯邦參議院軍事委員會主席威克爾（Roger Wicker）3日批評川普政府的2026國防戰略沒有提到台灣，恐讓外界誤認為美國減弱對台灣民主的支持，美國國防部政策次長的柯伯吉（Elbridge Colby）則說，川普政府的風格是強壯、清晰，但低調，並認為川普政府在建立嚇阻能力上比前任政府做得更多。

不認以色列逼出手 川普：相信伊朗會先發動攻擊

美軍日前對伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），美國總統川普3日表示，他相信伊朗會先攻擊美國，所以才做出攻擊伊朗的決定；川普表示，他在美國和德黑蘭核談判的過程中產生出這樣的觀點。

梅蘭妮亞主持安理會 談戰火下的兒童 伊朗駐聯國大使斥虛偽

第一夫人梅蘭妮亞．川普(Melania Trump) 2 日主持安理會有關戰爭衝突中的兒童問題。她承認在美國與以色列聯合襲擊伊朗的背景下，主持這場會議「充滿挑戰」。

FBI局長的歌手女友 出門享有霹靂小組維安 遭熱議

紐約時報報導，美國民眾可能沒聽過27歲女歌手艾莉克絲．威金斯(Alexis Wilkins)，但她堪稱受到美國政府最高層級保護的鄉村音樂人。身為聯邦調查局(FBI)局長巴特爾(Kash Patel)女友的威金斯，到英國溫莎城堡參加晚宴、到納許維爾髮廊做頭髮，都有FBI特別幹員護送。巴特爾為自己度假跟女友約會使用政府專機、出動FBI幹員的行徑，在川普政府內部面臨檢討聲浪逐漸升高。

柯林頓：川普曾說與淫魔富豪艾普斯坦有「美好時光」

根據今天公布的影片，前美國總統柯林頓向國會議員表示，現任總統川普曾告訴他，自己過去和性犯罪富豪艾普斯坦有過「美好時光」，...

美軍轟伊朗彈藥恐用完？川普：火力接近無限「足以永遠打下去」

美軍攻打伊朗引發美國乃至國際關注彈藥存量。對此，美國總統川普2日凌晨發文稱，美軍中等與中高等級等彈藥庫存前所未有充足，甚至近乎無限，「足以把戰爭永遠打下去」。

