2026國防戰略未提台灣 柯伯吉：川普政府風格低調務實

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
美國國防部政策次長的柯伯吉（Elbridge Colby）。記者陳熙文／攝影
美國國防部政策次長的柯伯吉（Elbridge Colby）。記者陳熙文／攝影

美國聯邦參議院軍事委員會主席威克爾（Roger Wicker）3日批評川普政府的2026國防戰略沒有提到台灣，恐讓外界誤認為美國減弱對台灣民主的支持，美國國防部政策次長的柯伯吉（Elbridge Colby）則說，川普政府的風格是強壯、清晰，但低調，並認為川普政府在建立嚇阻能力上比前任政府做得更多。

美國川普政府日前公布2026國防戰略，內容除了視美國國土和對西半球的掌控為美國的優先事項，也放緩對中國的用字，不再形容中國是美國步步緊逼的威脅，弱化美中對立的印象，甚至內容中也沒有直接提到台灣。

美國聯邦參議院軍事委員會3日針對2026國防戰略（National Defense Strategy）舉行聽證會，威克爾即點出，國防戰略中只提到第一島鏈，疑似是希望用不提到台灣的方法提及台灣，並指出，公開的國防戰略全文中完全沒有提到台灣二字，這似乎是要符合國防戰略所形容的，對北京強硬，但不必要對立的立場。

威克爾認為說，這樣的做法有可能讓外界誤解美國對台灣民主的支持，尤其川普政府現在未能執行過去已經授權給台灣的支援，更加深錯誤的印象。

對此，柯伯吉提到川普政府去年通過大規模的對台軍售，是川普政府的紀錄中很重要的一部分；柯伯吉也說，川普政府的風格是強壯、清晰，但低調，聚焦在達成美軍和盟友實際的軍事備戰實力，而非著重在做出重大的修辭聲明；柯伯吉也說，沒有人能懷疑國防部致力於支持總統在「國家安全戰略」中的方向，也就是在第一島鏈上建立阻絕任何侵犯的能力。

此外，共和黨參議員班克斯（Jim Banks）則詢問柯伯吉，美國對台軍售會如何強化台灣能力，在阻絕任務中協助美軍？柯伯吉回答說，台灣的問題非常敏感，並指出，新版的國防戰略非常清楚，美國不會改變，也不企圖在任何方面改變政策。

柯伯吉表示，提供台灣防禦性武器，同時反對透過暴力或脅迫的方式來改變現況是美國過去近半個世紀以來的立場，而國防部的政策與此是一致的；柯伯吉也提到說，川普政府的風格是強壯、清晰，但低調，指新版的國防戰略，以及川普政府的作風更專注在達成目標。

柯伯吉並拿前任總統拜登與川普做比較，他表示，拜登在很多方面很高調，但在建立實際嚇阻能力上比川普做得少。

