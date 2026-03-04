快訊

聯合報社論／美國精準斬首伊朗後，對台軍售將再打折？

餐盒掛門口…婦亡屋內 里長批長照送餐不能像Uber

聽新聞
0:00 / 0:00

不認以色列逼出手 川普：相信伊朗會先發動攻擊

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
美國總統川普。法新社
美國總統川普。法新社

美軍日前對伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），美國總統川普3日表示，他相信伊朗會先攻擊美國，所以才做出攻擊伊朗的決定；川普表示，他在美國和德黑蘭核談判的過程中產生出這樣的觀點。

至於美國國務卿魯比歐2日表示，美國攻擊伊朗是因為獲悉以色列將發動攻勢，而「這可能使美軍遭到（伊朗）攻擊」，讓外界評估是以色列逼迫美國出手，川普3日對此表示，他不這麼認為，反倒認為是他逼以色列出手。

魯比歐 伊朗 美國

延伸閱讀

攻伊3天後 川普通報國會

「川普總是臨陣退縮」再現？美國改口非為讓伊朗政權改變 釋放縮短戰事訊號

川普預告再大規模攻擊伊朗 不排除派地面部隊…美下中東撤僑令

魯比歐：以色列攻伊朗後不能僅防禦 報復威脅逼美動手

相關新聞

川普否認以色列逼出手 魯比歐改口：聯合作戰更易成功

美國國務卿魯比歐2日表示，美國攻擊伊朗是因為獲悉以色列將發動攻勢，這可能使美軍遭到伊朗攻擊，不過美國總統川普3日表示，他之所以做出攻擊的決定是因為他相信伊朗會先攻擊美國，非以色列逼美國出手，魯比歐3日又改口說，美軍發動攻擊是因為可以和以軍聯合作戰，大大增加作戰成功的機率。

不認以色列逼出手 川普：相信伊朗會先發動攻擊

美軍日前對伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），美國總統川普3日表示，他相信伊朗會先攻擊美國，所以才做出攻擊伊朗的決定；川普表示，他在美國和德黑蘭核談判的過程中產生出這樣的觀點。

梅蘭妮亞主持安理會 談戰火下的兒童 伊朗駐聯國大使斥虛偽

第一夫人梅蘭妮亞．川普(Melania Trump) 2 日主持安理會有關戰爭衝突中的兒童問題。她承認在美國與以色列聯合襲擊伊朗的背景下，主持這場會議「充滿挑戰」。

FBI局長的歌手女友 出門享有霹靂小組維安 遭熱議

紐約時報報導，美國民眾可能沒聽過27歲女歌手艾莉克絲．威金斯(Alexis Wilkins)，但她堪稱受到美國政府最高層級保護的鄉村音樂人。身為聯邦調查局(FBI)局長巴特爾(Kash Patel)女友的威金斯，到英國溫莎城堡參加晚宴、到納許維爾髮廊做頭髮，都有FBI特別幹員護送。巴特爾為自己度假跟女友約會使用政府專機、出動FBI幹員的行徑，在川普政府內部面臨檢討聲浪逐漸升高。

柯林頓：川普曾說與淫魔富豪艾普斯坦有「美好時光」

根據今天公布的影片，前美國總統柯林頓向國會議員表示，現任總統川普曾告訴他，自己過去和性犯罪富豪艾普斯坦有過「美好時光」，...

美軍轟伊朗彈藥恐用完？川普：火力接近無限「足以永遠打下去」

美軍攻打伊朗引發美國乃至國際關注彈藥存量。對此，美國總統川普2日凌晨發文稱，美軍中等與中高等級等彈藥庫存前所未有充足，甚至近乎無限，「足以把戰爭永遠打下去」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。