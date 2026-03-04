聽新聞
0:00 / 0:00
不認以色列逼出手 川普：相信伊朗會先發動攻擊
美軍日前對伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），美國總統川普3日表示，他相信伊朗會先攻擊美國，所以才做出攻擊伊朗的決定；川普表示，他在美國和德黑蘭核談判的過程中產生出這樣的觀點。
至於美國國務卿魯比歐2日表示，美國攻擊伊朗是因為獲悉以色列將發動攻勢，而「這可能使美軍遭到（伊朗）攻擊」，讓外界評估是以色列逼迫美國出手，川普3日對此表示，他不這麼認為，反倒認為是他逼以色列出手。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。