不認以色列逼出手 川普：相信伊朗會先發動攻擊

美軍日前對伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），美國總統川普3日表示，他相信伊朗會先攻擊美國，所以才做出攻擊伊朗的決定；川普表示，他在美國和德黑蘭核談判的過程中產生出這樣的觀點。

至於美國國務卿魯比歐2日表示，美國攻擊伊朗是因為獲悉以色列將發動攻勢，而「這可能使美軍遭到（伊朗）攻擊」，讓外界評估是以色列逼迫美國出手，川普3日對此表示，他不這麼認為，反倒認為是他逼以色列出手。