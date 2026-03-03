快訊

杯葛多年後 川普將出席白宮記者協會晚宴

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，他將首度以總統身分出席今年的白宮記者協會晚宴。

對於一位經常將新聞媒體貼上「假新聞標籤、且其政府一直在限制媒體採訪權的領導人來說，這是一個重大轉變。

川普在其社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示：「既然這些『記者』如今承認，我確實是我國歷史上最偉大的總統之一，根據許多人的說法，是『史上最佳』（G.O.A.T.），接受他們的邀請將是我的榮幸。」

他還說，他將「努力讓這場晚宴成為有史以來最盛大、最火熱、最精彩的晚宴！」

川普第一任總統任期內杯葛這場盛大的年度活動，去年重返白宮後再次缺席。

晚宴預定4月26日舉行。

