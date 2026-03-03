聽新聞
美軍轟伊朗彈藥恐用完？川普：火力接近無限「足以永遠打下去」
美軍攻打伊朗引發美國乃至國際關注彈藥存量。對此，美國總統川普2日凌晨發文稱，美軍中等與中高等級等彈藥庫存前所未有充足，甚至近乎無限，「足以把戰爭永遠打下去」。
川普在真實社群發文表示：「美國的中等與中高等級彈藥庫存，從來沒有像現在這麼高、這麼好。」他透露，有人告訴他，「今時今日，美軍幾乎擁有無限量的這類彈藥供應，單靠庫存就能把戰爭『永遠』打下去，而且打得非常成功」。
川普並透露，「至於最高等級的彈藥供應量還不錯，但仍未達預期水準；美國還有更多高等級武器存放在一些外圍國家替我們保管」。
隨後川普話鋒一轉，批評前總統拜登浪費自己的時間和美國公帑，「把一切都給了澤倫斯基！」他說，「價值數千億美元，拜登把那麼多最高端的東西（免費！）送出去，卻連補回來都懶得做」。
最後，川普自誇，「幸好，我在第一任期重建了軍隊，而且現在仍在持續重建。美國已經備齊庫存，準備好大獲全勝！！！」
先前紐時報導指川普對於伊朗行動的時長說法不一，未提五角大廈對伊朗衝突恐消耗彈藥儲備的憂慮；一些軍事家認為，這些儲備對因應台海衝突或俄國入侵歐洲等潛在情境至關重要。
