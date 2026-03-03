柯林頓：川普曾說與淫魔富豪艾普斯坦有「美好時光」

根據今天公布的影片，前美國總統柯林頓向國會議員表示，現任總統川普曾告訴他，自己過去和性犯罪富豪艾普斯坦有過「美好時光」，但他強調，這段對話未讓他認定川普曾涉入艾普斯坦的不當行為。

路透社和法新社報導，在國會眾議院監督委員會（House of Representatives Oversight Committee）錄影證詞中，民主黨籍的柯林頓（Bill Clinton）宣誓後表示，川普（Donald Trump）曾於2002年或2003年一場高爾夫賽事上主動提及艾普斯坦（Jeffrey Epstein）。

柯林頓對委員會說：「不知為什麼，他知道我曾搭乘艾普斯坦的飛機。」根據柯林頓說法，川普說，「你知道，我們這些年一起度過了許多美好時光，但最後卻因為一個房地產交易而鬧翻了」。

柯林頓於2001年卸下總統職位；川普則是2017年才宣誓就職第1個總統任期。

川普自己曾表示，兩人關係破裂，是因為艾普斯坦聘用了在海湖俱樂部（Mar-a-Lago）工作的年輕女性員工。

柯林頓告訴國會議員說，川普「從來沒有對我說過任何讓我覺得他與艾普斯坦之間有不當行為的話」。

白宮對置評請求尚未立即回應。

柯林頓與川普與艾普斯坦往來的時間點，都在艾普斯坦2008年因勸誘未成年人賣淫而被定罪之前。

兩人均一再表示，未曾看到任何有關人口販運的證據，而且至今也沒有因與艾普斯坦相關的刑事案件遭當局指控。艾普斯坦生前常在紐約、佛羅里達及加勒比海的豪宅設宴，邀請金融及商界名流。

2019年，艾普斯坦再次被捕，在面臨聯邦性販運指控期間於獄中身亡，死因被判為自殺。

根據上週的證詞，柯林頓表示，他是由前財政部長薩默斯（Larry Summers）介紹認識艾普斯坦，薩默斯當時形容艾普斯坦是一名捐款人，願意在柯林頓籌組愛滋病慈善基金期間，協助提供私人飛機讓他和團隊往返世界各地。

柯林頓表示，他曾搭乘艾普斯坦的飛機前往亞洲、非洲及歐洲，也曾從佛羅里達州飛往紐約，但自2003年後即與其他捐款人合作。

柯林頓說：「我認為艾普斯坦是個有趣的人，但我覺得他對我在做的事沒有多大興趣。」

柯林頓表示，他從未與艾普斯坦或其英籍名媛女友、工作夥伴麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）介紹的人有過任何性接觸，但他曾接受一名空服員的頸部按摩，該名空服員事後證實為艾普斯坦案的受害倖存者。柯林頓表示，對於艾普斯坦利用招募按摩師為名，進而對少女伸出魔爪一事，他並不知情。

「我當時並不覺得有什麼異常。實際上我也無法告訴諸位這些年我搭過多少飛機，許多有錢人都會請別人來給我按摩。我去過的許多船上也是如此，他們常常都這樣做。通常我都不會接受。」

柯林頓強調，他從未造訪過艾普斯坦在加勒比海的私人島嶼，也不知道艾普斯坦在他1993年至2001年總統任期內曾17度造訪白宮。