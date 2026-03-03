快訊

川普頸部「大片紅斑」特寫曝光！白宮證實塗藥膏 未進一步說明

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普2月24日發表國情咨文時，頸部可見明顯發紅。美聯社
美國白宮2日在東廳舉行榮譽勳章頒發典禮，攝影記者拍到總統川普頸部特寫畫面出現一大片紅斑，引發廣泛關注。白宮表示，紅斑是因川普正在使用一種皮膚藥膏所致，但未進一步說明那種藥膏是治療或預防何種狀況。

美聯社報導，至少可追溯至2月19日在美國和平研究所（U.S. Institute of Peace）舉行的和平理事會會議，放大照片已顯示川普頸部出現明顯紅斑。總統醫師巴巴貝拉（Sean Barbabella）在聲明中表示：「川普總統正在頸部右側使用一種非常常見的藥膏，這是一種預防性皮膚治療，由白宮醫師開立處方。」

巴巴貝拉指出，川普已進行該療程一周，紅斑現象預計將持續數周。不過，白宮未立即回應進一步詢問，包括該藥膏為何、川普何時開始使用，以及該療程旨在預防何種狀況。

川普於2025年1月宣誓就職時，成為歷來就任時年齡最大的總統。考量其高齡，他的健康狀況向來備受密切關注。同年4月公布的體檢醫療報告指出，他正「視需要」使用莫米松（mometasone）藥膏，治療一項未具名的皮膚狀況。

