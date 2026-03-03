快訊

影／起飛後引擎起火！聯航787夢幻客機急返洛杉磯 268人平安撤離

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國聯合航空一架波音787-9「夢幻客機」2日自洛杉磯國際機場（LAX）起飛後不久通報引擎起火，出發約一小時內緊急折返降落，機上268人全數平安撤離。圖為波音787-9，非文中報導班機。路透
美國聯合航空一架波音787-9「夢幻客機」2日自洛杉磯國際機場（LAX）起飛後不久通報引擎起火，出發約一小時內緊急折返降落，機上268人全數平安撤離。圖為波音787-9，非文中報導班機。路透

美國聯合航空一架波音787-9「夢幻客機」2日自洛杉磯國際機場（LAX）起飛後不久通報引擎起火，出發約一小時內緊急折返降落，機上乘客被迫撤離。

加州郵報引述美國聯邦航空總署（FAA）報導，聯航編號UA 2127班機原定飛往紐澤西州紐瓦克（Newark），於上午10時15分自第7航廈起飛，但途中飛機開始冒出濃煙，因此折返洛杉磯，並於上午11時20分左右緊急降落。

根據航班追蹤網站FlightAware的飛行路徑圖，UA 2127以「8」字形路徑折返。現場畫面顯示，這架787-9客機左側不斷冒出濃煙，降落後在跑道上展開緊急逃生滑梯。乘客沿滑梯撤離至安全地帶，並迅速離開跑道，洛杉磯消防局（LAFD）消防人員隨即包圍機體。

連結：https://x.com/Turbinetraveler/status/2028642176758960356?s=20

UA 2127機上共268人，包括12名機組人員，全數安全撤離。僅一名乘客手指輕微割傷，未傳出其他傷勢。LAFD發表聲明表示：「LAFD人員已確認聯航2127班機安全降落，並在通報引擎問題後，完成所有乘客與機組員撤離。」

聯航發言人表示：「聯航2127號班機已安全返回洛杉磯，處理其中一具引擎的問題。乘客透過滑梯與登機梯下機，並由巴士接駁至航廈。」他補充指出：「目前未接獲任何傷者通報。我們正協助乘客前往最終目的地。」

至於引擎故障的具體原因與改期航班時間，目前尚未公布。洛杉磯國際機場也尚未回應關於當日其他航班是否受到影響的詢問。

相關新聞

辣媽市長穿比基尼勾搭未成年小鮮肉！兒女目睹性愛過程：他們疊在一起

美國路易斯安那州德里德市43歲前市長羅伯茨（Misty Roberts）兩年前與一名青少年發生性關係，被指控三級性侵和教唆未成年人犯罪，後來起訴被撤銷又被重新起訴提審，近日開始審理。

美爆反戰示威 43％反對攻伊

美國與以色列近日聯手對伊朗發動攻擊，全美多地、包括白宮附近爆發反戰示威。最新民調則顯示，百分之四十三的受訪者反對他動武，逾半數受訪者憂心美軍傷亡增加及油價上漲等問題。

槍手穿伊朗國旗衣 德州掃射3死

美國德州首府奧斯汀市中心酒吧林立的第六街區一日凌晨發生重大槍擊案，造成包含槍手共三人死亡、十四人受傷，其中三人傷勢嚴重。五十三歲的凶手迪亞涅為歸化美籍的塞內加爾人，犯案時身穿印有「真主的財產」字樣Ｔ恤及伊朗國旗圖樣襯衫。

美國防部長與參聯會主席記者會 強調不會在伊朗陷入戰爭泥淖

美國與以色列聯手攻擊伊朗的軍事行動，2日進入第3天。美國國防部長赫塞斯及參謀首長聯席會議主席凱恩同日在華府的五角大廈召開新聞簡報會。赫塞斯強調，美國此次將不會陷入20年前在伊拉克的泥淖。

德州酒吧槍擊3死14傷 槍手遭擊斃 FBI朝恐攻偵辦

德州首府奧斯汀市中心酒吧林立的第六街區1日凌晨發生重大槍擊案，包括槍手造成3人死亡、14人受傷，其中3人傷勢嚴重。53歲的兇手迪亞涅(Ndiaga Diagne)為歸化美籍的塞內加爾人，犯案時身穿印有「阿拉的財產」字樣T恤及伊朗國旗圖樣襯衫。在全美多座城市因美國與以色列對伊朗展開軍事行動而提高警戒之際，聯邦調查局(FBI)已朝潛在恐怖主義動機方向偵辦。

