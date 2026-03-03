快訊

經典賽／費仔有料！首度穿上CT戰袍出賽 連兩打席敲安

放屁一天放幾次才正常？新研究顯示可能比你想像的還要多

早盤賣壓湧現！台股跌逾500點 台積電走弱、記憶體族群重挫

聽新聞
0:00 / 0:00

美國國務卿魯比歐：美軍攻擊伊朗 是因為以色列計劃發動攻勢

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國國務卿魯比歐。歐新社
美國國務卿魯比歐。歐新社

美國國務卿魯比歐2日表示，美國攻擊伊朗是因為獲悉以色列將發動攻勢，而「這可能使美軍遭到（伊朗）攻擊」。

他在國會指出，「我們獲悉以色列將採取行動。我們了解此舉將導致美軍遭到攻擊」，而且「我們知道如果我們不在他們發動攻勢之前採取先發制人的行動，我們將遭到更大的打擊」。

這是美國官方澄清為何決定開戰的最新說法。川普之前曾提到這次衝突的其他理由，包括必須摧毀伊朗的核武計畫，以及落實他要幫助伊朗抗議民眾的保證。

共和黨籍的眾議院議長強生表示，「以色列決心為自己的防禦採取行動，無論是否有美國的支持。因為以色列決心行動，我們的指揮官及政府很難做出決定」。

美國駐沙烏地阿拉伯利雅得大使館遭到兩架無人機攻擊，造成「有限度的起火，建築物輕微受損」。

魯比歐 伊朗 美軍

延伸閱讀

盧比歐：對伊朗採先發制人攻勢 最猛烈打擊在後頭

伊朗新戰術曝光！低階武器消耗敵方攔截飛彈 打持久戰

開戰理由遭挑戰？五角大廈：無情資顯示伊朗會先攻美

川普：將持續轟炸伊朗直到實現目標 美軍傷亡在所難免

相關新聞

美國國務卿魯比歐：美軍攻擊伊朗 是因為以色列計劃發動攻勢

美國國務卿魯比歐2日表示，美國攻擊伊朗是因為獲悉以色列將發動攻勢，而「這可能使美軍遭到（伊朗）攻擊」。

美爆反戰示威 43％反對攻伊

美國與以色列近日聯手對伊朗發動攻擊，全美多地、包括白宮附近爆發反戰示威。最新民調則顯示，百分之四十三的受訪者反對他動武，逾半數受訪者憂心美軍傷亡增加及油價上漲等問題。

槍手穿伊朗國旗衣 德州掃射3死

美國德州首府奧斯汀市中心酒吧林立的第六街區一日凌晨發生重大槍擊案，造成包含槍手共三人死亡、十四人受傷，其中三人傷勢嚴重。五十三歲的凶手迪亞涅為歸化美籍的塞內加爾人，犯案時身穿印有「真主的財產」字樣Ｔ恤及伊朗國旗圖樣襯衫。

美國防部長與參聯會主席記者會 強調不會在伊朗陷入戰爭泥淖

美國與以色列聯手攻擊伊朗的軍事行動，2日進入第3天。美國國防部長赫塞斯及參謀首長聯席會議主席凱恩同日在華府的五角大廈召開新聞簡報會。赫塞斯強調，美國此次將不會陷入20年前在伊拉克的泥淖。

德州酒吧槍擊3死14傷 槍手遭擊斃 FBI朝恐攻偵辦

德州首府奧斯汀市中心酒吧林立的第六街區1日凌晨發生重大槍擊案，包括槍手造成3人死亡、14人受傷，其中3人傷勢嚴重。53歲的兇手迪亞涅(Ndiaga Diagne)為歸化美籍的塞內加爾人，犯案時身穿印有「阿拉的財產」字樣T恤及伊朗國旗圖樣襯衫。在全美多座城市因美國與以色列對伊朗展開軍事行動而提高警戒之際，聯邦調查局(FBI)已朝潛在恐怖主義動機方向偵辦。

國安部監察報告：機場安檢不脫鞋 有國安重大風險

華爾街日報2月底引述國土安全部(DHS)知情官員說法報導，DHS監察長辦公室去年11月彙整一份機密報告，認定國安部長諾姆(Kristi Noem)推動的「通關不脫鞋」政策，在航空安檢體系中製造新的安全漏洞。報告指出，運輸安全管理局(TSA)用來掃描多數旅客的全身掃描儀器，無法有效偵測鞋內物品，構成「重大」安全風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。