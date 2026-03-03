辣媽市長穿比基尼勾搭未成年小鮮肉！兒女目睹性愛過程：他們疊在一起

美國路易斯安那州德里德市43歲前市長羅伯茨（Misty Roberts）兩年前與一名青少年發生性關係，被指控三級性侵和教唆未成年人犯罪，後來起訴被撤銷又被重新起訴提審，近日開始審理。

根據《Upper Michigan's Source》、《People》等外媒報導，2024年7月羅伯茨身穿比基尼現身在自家舉辦的派對，竟與一名未成年男子發生性行為，她於當年8月辭去市長職務後自首。

羅伯茨的兒子在2025年表示，他親眼目睹媽媽的性行為；羅伯茨的女兒也作證看到媽媽和那位年輕男子「疊在一起」。同樣目睹的還有羅伯茨的姪子，他表示是使用手機鏡頭偷窺，但無法確定當時是否有按下錄製，不過即使有錄影，他也沒有外傳，表示是因為不想自己和朋友喝酒的照片惹上麻煩，才會在調查人員檢查前清除社群帳號，並非為了刪除任何證據。

還有一名外送員作證指出，曾經外送緊急避孕藥到羅伯茨家。雖然避孕藥是放在門口，該外送員沒有親眼見到羅伯茨收貨，但萬聖節時他曾帶孩子去要過糖果，因此知道那就是羅伯茨的住家地址。

雖然羅伯茨的兒女和姪子都目睹她「正在進行性行為」的動作，但三人都沒有實際看到兩人的「私處」，法庭將持續審理此案。