美情報官：中國水下部隊2040年恐挑戰美軍優勢

美國現役與卸任情報官今天在國會示警，中國水下部隊可能在2040年前具備挑戰美國主導地位的實力；外界關注中國介於戰爭與和平之間的「灰色地帶」行動外，也應同樣警惕北京刻意不留痕跡的「黑色」行動。

美中經濟暨安全檢討委員會（US-China Economicand Security Review Commission）今天舉行「美中海底競爭」聽證會。出席作證者包括美國海軍情報辦公室（Office of Naval Intelligence）指揮官布魯克斯（MikeA. Brookes）與海軍中將塞夫（Richard Seif）等人。

布魯克斯指出，中國很清楚自己仍然落後，正在找各種方式削弱美軍的領先優勢。到2040年，中國水下戰力很可能已具備挑戰美國水下主導地位的能力。

他表示，中國目前擁有約60艘潛艦，規模居全球前列，但這並非北京的最終目標，美方必須著眼其未來發展方向。

布魯克斯也提到，中國本土潛艦生產能力「驚人」。若持續擴張，到2035年潛艦總數可能達約80艘，其中一半為核動力潛艦。

塞夫則指出，中國在「態勢感知」領域的進展同樣值得關注。北京透過所謂「水下長城」，也就是由海床與浮式平台組成的感測網絡，監控區域內潛艦活動。

因此他建議，若要發展不對稱戰力，應優先投資感測與搜尋系統，包括固定式與可部署平台，以及載人、無人或混合型載具，以強化水下態勢掌握能力。

今天出席的智庫代表包括前海軍情報辦公室指揮官史都德曼（Mike Studeman）。他2020年擔任印太司令部情報（J2）主管期間曾低調訪台，是近年訪台層級最高的美國軍官之一。

史都德曼表示，中國商船日前在波羅的海拖錨、破壞海底電纜與能源管線的事件，已讓外界一窺北京「黑色行動」的可能樣態，且這類行動很可能涉及中俄合作。俄羅斯相關戰術與技術，正隨雙方關係深化而傳授給北京。

他指出，外界對所謂「灰色地帶」行動關注過多，需同樣關注隱蔽的「黑色地帶」戰略。後者刻意模糊行動痕跡，甚至讓人懷疑事件是否發生，而這正是中國大力思考發展的選項與能力。

史都德曼舉例，若一艘中國遠洋海運集團貨船駛入美國港口，而中國黨政部門可能掌握相關船隻的情報蒐集能力，這些商船頻繁進出美國港口，在突發情況下可能成為風險來源，美方必須思考如何因應。

他說，商船貨櫃內幾乎可以裝載任何物品，也可能從船側投放設備，或在船體內設置隱蔽空間。表面看似平靜，水面之下卻可能暗藏重大行動。

「無論是潛水員、水雷、感測器、魚雷或其他手段，我們都必須打破慣性思維，不受地理範圍限制來思考問題，因為對手正是沿著這樣的邏輯在布局」，史都德曼說。

美中經濟暨安全檢討委員會2000年成立，是國會設立的獨立機構，負責就美中貿易與經濟關係對國家安全的影響向國會提供建議。