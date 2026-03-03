快訊

經典賽／費仔有料！首度穿上CT戰袍出賽 連兩打席敲安

放屁一天放幾次才正常？新研究顯示可能比你想像的還要多

早盤賣壓湧現！台股跌逾500點 台積電走弱、記憶體族群重挫

聽新聞
0:00 / 0:00

美情報官：中國水下部隊2040年恐挑戰美軍優勢

中央社／ 華盛頓2日專電

美國現役與卸任情報官今天在國會示警，中國水下部隊可能在2040年前具備挑戰美國主導地位的實力；外界關注中國介於戰爭與和平之間的「灰色地帶」行動外，也應同樣警惕北京刻意不留痕跡的「黑色」行動。

美中經濟暨安全檢討委員會（US-China Economicand Security Review Commission）今天舉行「美中海底競爭」聽證會。出席作證者包括美國海軍情報辦公室（Office of Naval Intelligence）指揮官布魯克斯（MikeA. Brookes）與海軍中將塞夫（Richard Seif）等人。

布魯克斯指出，中國很清楚自己仍然落後，正在找各種方式削弱美軍的領先優勢。到2040年，中國水下戰力很可能已具備挑戰美國水下主導地位的能力。

他表示，中國目前擁有約60艘潛艦，規模居全球前列，但這並非北京的最終目標，美方必須著眼其未來發展方向。

布魯克斯也提到，中國本土潛艦生產能力「驚人」。若持續擴張，到2035年潛艦總數可能達約80艘，其中一半為核動力潛艦。

塞夫則指出，中國在「態勢感知」領域的進展同樣值得關注。北京透過所謂「水下長城」，也就是由海床與浮式平台組成的感測網絡，監控區域內潛艦活動。

因此他建議，若要發展不對稱戰力，應優先投資感測與搜尋系統，包括固定式與可部署平台，以及載人、無人或混合型載具，以強化水下態勢掌握能力。

今天出席的智庫代表包括前海軍情報辦公室指揮官史都德曼（Mike Studeman）。他2020年擔任印太司令部情報（J2）主管期間曾低調訪台，是近年訪台層級最高的美國軍官之一。

史都德曼表示，中國商船日前在波羅的海拖錨、破壞海底電纜與能源管線的事件，已讓外界一窺北京「黑色行動」的可能樣態，且這類行動很可能涉及中俄合作。俄羅斯相關戰術與技術，正隨雙方關係深化而傳授給北京。

他指出，外界對所謂「灰色地帶」行動關注過多，需同樣關注隱蔽的「黑色地帶」戰略。後者刻意模糊行動痕跡，甚至讓人懷疑事件是否發生，而這正是中國大力思考發展的選項與能力。

史都德曼舉例，若一艘中國遠洋海運集團貨船駛入美國港口，而中國黨政部門可能掌握相關船隻的情報蒐集能力，這些商船頻繁進出美國港口，在突發情況下可能成為風險來源，美方必須思考如何因應。

他說，商船貨櫃內幾乎可以裝載任何物品，也可能從船側投放設備，或在船體內設置隱蔽空間。表面看似平靜，水面之下卻可能暗藏重大行動。

「無論是潛水員、水雷、感測器、魚雷或其他手段，我們都必須打破慣性思維，不受地理範圍限制來思考問題，因為對手正是沿著這樣的邏輯在布局」，史都德曼說。

美中經濟暨安全檢討委員會2000年成立，是國會設立的獨立機構，負責就美中貿易與經濟關係對國家安全的影響向國會提供建議。

延伸閱讀

僅24條海底電纜支撐台灣 前立委籲正視安全挑戰

大陸公民在伊朗遇難 外交部對戰事升級表達關切

分析：川普襲伊朗施壓反美軸心 中國可能再失盟友

美以攻擊伊朗 台學者：讓美國可把主戰場拉回印太

相關新聞

美國國務卿魯比歐：美軍攻擊伊朗 是因為以色列計劃發動攻勢

美國國務卿魯比歐2日表示，美國攻擊伊朗是因為獲悉以色列將發動攻勢，而「這可能使美軍遭到（伊朗）攻擊」。

美爆反戰示威 43％反對攻伊

美國與以色列近日聯手對伊朗發動攻擊，全美多地、包括白宮附近爆發反戰示威。最新民調則顯示，百分之四十三的受訪者反對他動武，逾半數受訪者憂心美軍傷亡增加及油價上漲等問題。

槍手穿伊朗國旗衣 德州掃射3死

美國德州首府奧斯汀市中心酒吧林立的第六街區一日凌晨發生重大槍擊案，造成包含槍手共三人死亡、十四人受傷，其中三人傷勢嚴重。五十三歲的凶手迪亞涅為歸化美籍的塞內加爾人，犯案時身穿印有「真主的財產」字樣Ｔ恤及伊朗國旗圖樣襯衫。

美國防部長與參聯會主席記者會 強調不會在伊朗陷入戰爭泥淖

美國與以色列聯手攻擊伊朗的軍事行動，2日進入第3天。美國國防部長赫塞斯及參謀首長聯席會議主席凱恩同日在華府的五角大廈召開新聞簡報會。赫塞斯強調，美國此次將不會陷入20年前在伊拉克的泥淖。

德州酒吧槍擊3死14傷 槍手遭擊斃 FBI朝恐攻偵辦

德州首府奧斯汀市中心酒吧林立的第六街區1日凌晨發生重大槍擊案，包括槍手造成3人死亡、14人受傷，其中3人傷勢嚴重。53歲的兇手迪亞涅(Ndiaga Diagne)為歸化美籍的塞內加爾人，犯案時身穿印有「阿拉的財產」字樣T恤及伊朗國旗圖樣襯衫。在全美多座城市因美國與以色列對伊朗展開軍事行動而提高警戒之際，聯邦調查局(FBI)已朝潛在恐怖主義動機方向偵辦。

國安部監察報告：機場安檢不脫鞋 有國安重大風險

華爾街日報2月底引述國土安全部(DHS)知情官員說法報導，DHS監察長辦公室去年11月彙整一份機密報告，認定國安部長諾姆(Kristi Noem)推動的「通關不脫鞋」政策，在航空安檢體系中製造新的安全漏洞。報告指出，運輸安全管理局(TSA)用來掃描多數旅客的全身掃描儀器，無法有效偵測鞋內物品，構成「重大」安全風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。