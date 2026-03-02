快訊

蘋果深夜發新品！iPhone 17e「入門級完全體」加量不加價、還有M4 iPad Air

聽新聞
0:00 / 0:00

槍手穿伊朗國旗衣 德州掃射3死

聯合報／ 編譯陳韻涵／綜合報導
德州奧斯汀一家酒吧被人從店外開槍射擊，酒吧內一片凌亂。 美聯社
德州奧斯汀一家酒吧被人從店外開槍射擊，酒吧內一片凌亂。 美聯社

美國德州首府奧斯汀市中心酒吧林立的第六街區一日凌晨發生重大槍擊案，造成包含槍手共三人死亡、十四人受傷，其中三人傷勢嚴重。五十三歲的凶手迪亞涅為歸化美籍的塞內加爾人，犯案時身穿印有「真主的財產」字樣Ｔ恤及伊朗國旗圖樣襯衫。

在全美多座城市因美國與以色列對伊朗展開軍事行動而提高警戒之際，美國聯邦調查局（ＦＢＩ）已朝潛在恐怖主義動機方向偵辦。

奧斯汀警察局長戴維斯表示，犯嫌駕駛休旅車在店名為「巴佛德的後院啤酒花園」酒吧周邊繞行數圈後，打雙黃警示燈，搖下車窗，開始用手槍朝外射擊，擊中在露台上和酒吧前的顧客。犯嫌隨後停妥車輛並下車，持步槍朝人群掃射。

戴維斯說，警方接獲第一通報案電話後的「一分鐘內」，即趕赴現場與槍手對峙，並在西六街路口將他擊斃。奧斯汀市長瓦特森說，「警方的確挽救了許多性命」。

共和黨籍聯邦眾議員羅伊在社媒Ｘ發文公布迪亞涅的照片。照片中的男子穿著印有Property of Allah（真主的財產）字樣連帽上衣。

美國國家廣播公司（ＮＢＣ）報導，ＦＢＩ聖安東尼奧特別探員多蘭表示，犯嫌所穿的衣服與車內證據顯示，可能與恐怖主義相關，很有可能是一場孤狼式恐攻，但現在下結論還太早。

專門監控聖戰組織動向的「塞德情報集團」表示，迪亞涅是塞內加爾裔美國公民，二○一七年在社媒臉書發文支持伊朗政權，以及對美以領導高層的仇恨，並發布手持疑似突擊步槍的照片。

ＦＢＩ聯合反恐任務小組已介入調查。美國國土安全部資料數據顯示，迪亞涅二○○○年持Ｂ-二旅遊簽證入境，二○○六年與美國公民結婚取得永久居留權、二○一三年入籍，二○二二年因交通事故被捕。

共和黨籍德州州長艾伯特提醒，任何企圖利用當前中東衝突威脅德州民眾的人，當局都會「強烈回應」，「暴力行為不會定義我們，也不會動搖德州人民的決心」。

另，俄亥俄州辛辛那提市中心的Riverfront Live夜店一日凌晨也發生槍擊案。

案發時店內有約五百人至六百人，已知九人受傷，幸無大礙。這起案件的凶手仍在逃，為了確保調查的完整性，警方暫不透露細節。

戴維斯 美國公民 德州

延伸閱讀

伊朗代理勢力真主黨參戰！以色列北部遇襲 美憂恐攻波及本土

德州槍擊案2死14傷 槍手曾表態支持伊朗政權

美以斬首哈米尼 伊朗最高領袖身亡

伊朗最高領袖遭擊殺 美國多地出現反戰抗議活動

相關新聞

美爆反戰示威 43％反對攻伊

美國與以色列近日聯手對伊朗發動攻擊，全美多地、包括白宮附近爆發反戰示威。最新民調則顯示，百分之四十三的受訪者反對他動武，逾半數受訪者憂心美軍傷亡增加及油價上漲等問題。

史上第一人 美第一夫人主持安理會會議

美國自三月起接任聯合國安理會輪值主席國，第一夫人梅蘭妮亞一日主持安理會有關教育促進和平的會議，是史上首位主持安理會會議的第一夫人，時值美國與以色列聯手攻擊伊朗。

打擊獨裁 美媒：川普下個目標古巴

美國「大西洋月刊」三月一日報導，從白宮戰情室到佛州海湖莊園，人們私下談論總統川普的「雄偉計畫」：推翻三個獨裁政府，他一月下令抓捕委內瑞拉總統馬杜洛、二月和以色列聯手襲擊伊朗，現在已打量他下一個目標：古巴。

川普：對伊朗戰爭的「巨浪」尚未到來

美國總統川普在電話採訪中對CNN表示，與伊朗衝突的「巨浪」尚未到來。

槍手穿伊朗國旗衣 德州掃射3死

美國德州首府奧斯汀市中心酒吧林立的第六街區一日凌晨發生重大槍擊案，造成包含槍手共三人死亡、十四人受傷，其中三人傷勢嚴重。五十三歲的凶手迪亞涅為歸化美籍的塞內加爾人，犯案時身穿印有「真主的財產」字樣Ｔ恤及伊朗國旗圖樣襯衫。

美國防部長與參聯會主席記者會 強調不會在伊朗陷入戰爭泥淖

美國與以色列聯手攻擊伊朗的軍事行動，2日進入第3天。美國國防部長赫塞斯及參謀首長聯席會議主席凱恩同日在華府的五角大廈召開新聞簡報會。赫塞斯強調，美國此次將不會陷入20年前在伊拉克的泥淖。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。