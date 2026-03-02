槍手穿伊朗國旗衣 德州掃射3死

美國德州首府奧斯汀市中心酒吧林立的第六街區一日凌晨發生重大槍擊案，造成包含槍手共三人死亡、十四人受傷，其中三人傷勢嚴重。五十三歲的凶手迪亞涅為歸化美籍的塞內加爾人，犯案時身穿印有「真主的財產」字樣Ｔ恤及伊朗國旗圖樣襯衫。

在全美多座城市因美國與以色列對伊朗展開軍事行動而提高警戒之際，美國聯邦調查局（ＦＢＩ）已朝潛在恐怖主義動機方向偵辦。

奧斯汀警察局長戴維斯表示，犯嫌駕駛休旅車在店名為「巴佛德的後院啤酒花園」酒吧周邊繞行數圈後，打雙黃警示燈，搖下車窗，開始用手槍朝外射擊，擊中在露台上和酒吧前的顧客。犯嫌隨後停妥車輛並下車，持步槍朝人群掃射。

戴維斯說，警方接獲第一通報案電話後的「一分鐘內」，即趕赴現場與槍手對峙，並在西六街路口將他擊斃。奧斯汀市長瓦特森說，「警方的確挽救了許多性命」。

共和黨籍聯邦眾議員羅伊在社媒Ｘ發文公布迪亞涅的照片。照片中的男子穿著印有Property of Allah（真主的財產）字樣連帽上衣。

美國國家廣播公司（ＮＢＣ）報導，ＦＢＩ聖安東尼奧特別探員多蘭表示，犯嫌所穿的衣服與車內證據顯示，可能與恐怖主義相關，很有可能是一場孤狼式恐攻，但現在下結論還太早。

專門監控聖戰組織動向的「塞德情報集團」表示，迪亞涅是塞內加爾裔美國公民，二○一七年在社媒臉書發文支持伊朗政權，以及對美以領導高層的仇恨，並發布手持疑似突擊步槍的照片。

ＦＢＩ聯合反恐任務小組已介入調查。美國國土安全部資料數據顯示，迪亞涅二○○○年持Ｂ-二旅遊簽證入境，二○○六年與美國公民結婚取得永久居留權、二○一三年入籍，二○二二年因交通事故被捕。

共和黨籍德州州長艾伯特提醒，任何企圖利用當前中東衝突威脅德州民眾的人，當局都會「強烈回應」，「暴力行為不會定義我們，也不會動搖德州人民的決心」。

另，俄亥俄州辛辛那提市中心的Riverfront Live夜店一日凌晨也發生槍擊案。

案發時店內有約五百人至六百人，已知九人受傷，幸無大礙。這起案件的凶手仍在逃，為了確保調查的完整性，警方暫不透露細節。