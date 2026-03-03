快訊

史上第一人 美第一夫人主持安理會會議

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國自三月起接任聯合國安理會輪值主席國，第一夫人梅蘭妮亞一日主持安理會有關教育促進和平的會議，是史上首位主持安理會會議的第一夫人，時值美國與以色列聯手攻擊伊朗。

美國第一夫人梅蘭妮亞一日主持安理會召開的會議。梅蘭妮亞辦公室表示，她在聯合國創造歷史，於美國接任安理會主席國期間敲下會議木槌，強調教育在促進寬容與世界和平方面的重要角色。

聯合國發言人杜雅里克證實，梅蘭妮亞出席的這場活動，成為史上首次由第一夫人（或第一先生）主持的安理會會議。

模特兒出身的梅蘭妮亞是美國總統川普第三任妻子，擔任第一夫人期間涉足外交事務，尤其致力促成在俄烏戰爭期間遭俄羅斯擄走的烏克蘭兒童獲釋。

「國際危機組織」聯合國事務主管福爾蒂說，梅蘭妮亞在場時，多數安理會成員國對她表現友好，原因是幾乎沒人會為一場影響有限的聯合國會議，冒著傷害與華府雙邊關係的風險。

美國積欠聯合國已逾四十億美元（台幣約一二六○億元），去年也未繳納費用，但幾天前已撥付一點六億美元，作為欠繳聯合國常規預算的部分款項。

相關新聞

美爆反戰示威 43％反對攻伊

美國與以色列近日聯手對伊朗發動攻擊，全美多地、包括白宮附近爆發反戰示威。最新民調則顯示，百分之四十三的受訪者反對他動武，逾半數受訪者憂心美軍傷亡增加及油價上漲等問題。

史上第一人 美第一夫人主持安理會會議

美國自三月起接任聯合國安理會輪值主席國，第一夫人梅蘭妮亞一日主持安理會有關教育促進和平的會議，是史上首位主持安理會會議的第一夫人，時值美國與以色列聯手攻擊伊朗。

打擊獨裁 美媒：川普下個目標古巴

美國「大西洋月刊」三月一日報導，從白宮戰情室到佛州海湖莊園，人們私下談論總統川普的「雄偉計畫」：推翻三個獨裁政府，他一月下令抓捕委內瑞拉總統馬杜洛、二月和以色列聯手襲擊伊朗，現在已打量他下一個目標：古巴。

川普：對伊朗戰爭的「巨浪」尚未到來

美國總統川普在電話採訪中對CNN表示，與伊朗衝突的「巨浪」尚未到來。

槍手穿伊朗國旗衣 德州掃射3死

美國德州首府奧斯汀市中心酒吧林立的第六街區一日凌晨發生重大槍擊案，造成包含槍手共三人死亡、十四人受傷，其中三人傷勢嚴重。五十三歲的凶手迪亞涅為歸化美籍的塞內加爾人，犯案時身穿印有「真主的財產」字樣Ｔ恤及伊朗國旗圖樣襯衫。

美國防部長與參聯會主席記者會 強調不會在伊朗陷入戰爭泥淖

美國與以色列聯手攻擊伊朗的軍事行動，2日進入第3天。美國國防部長赫塞斯及參謀首長聯席會議主席凱恩同日在華府的五角大廈召開新聞簡報會。赫塞斯強調，美國此次將不會陷入20年前在伊拉克的泥淖。

