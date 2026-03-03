史上第一人 美第一夫人主持安理會會議

美國自三月起接任聯合國安理會輪值主席國，第一夫人梅蘭妮亞一日主持安理會有關教育促進和平的會議，是史上首位主持安理會會議的第一夫人，時值美國與以色列聯手攻擊伊朗。

美國第一夫人梅蘭妮亞一日主持安理會召開的會議。梅蘭妮亞辦公室表示，她在聯合國創造歷史，於美國接任安理會主席國期間敲下會議木槌，強調教育在促進寬容與世界和平方面的重要角色。

聯合國發言人杜雅里克證實，梅蘭妮亞出席的這場活動，成為史上首次由第一夫人（或第一先生）主持的安理會會議。

模特兒出身的梅蘭妮亞是美國總統川普第三任妻子，擔任第一夫人期間涉足外交事務，尤其致力促成在俄烏戰爭期間遭俄羅斯擄走的烏克蘭兒童獲釋。

「國際危機組織」聯合國事務主管福爾蒂說，梅蘭妮亞在場時，多數安理會成員國對她表現友好，原因是幾乎沒人會為一場影響有限的聯合國會議，冒著傷害與華府雙邊關係的風險。

美國積欠聯合國已逾四十億美元（台幣約一二六○億元），去年也未繳納費用，但幾天前已撥付一點六億美元，作為欠繳聯合國常規預算的部分款項。