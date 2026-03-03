快訊

美爆反戰示威 43％反對攻伊

聯合報／ 編譯俞仲慈／綜合報導

美國以色列近日聯手對伊朗發動攻擊，全美多地、包括白宮附近爆發反戰示威。最新民調則顯示，百分之四十三的受訪者反對他動武，逾半數受訪者憂心美軍傷亡增加及油價上漲等問題。

二月廿八日下午，白宮周邊有數百人聚集，高舉「別轟炸伊朗」與「美國別在中東發動新戰爭」等標語，表達反戰立場。

生於伊朗、一歲時移民美國的廿五歲青年法納伊安非常擔心伊朗親友們的安危，因此決定參加抗議；「我非常感同身受，我也知道伊朗人民將承受這場攻擊帶來的最大且最嚴重後果」。不過，約八百公尺外的一戰紀念碑附近，一群人揮舞美伊兩國國旗，慶祝這場軍事行動且高喊，「川普，謝謝你！」

但反戰活動仍在紐約、芝加哥及丹佛等美國多地出現。紐約曼哈頓中城有數百人齊聲高喊，「沒有仇恨、沒有恐懼，伊朗人在這受到歡迎」、「從華府到伊朗，停止戰爭，停止轟炸！」參加遊行的印度裔、四十一歲穆斯林朱卡庫直言，「想到我們再次捲入戰爭，我就覺得惡心」。主辦單位也預告將持續發動反戰示威，直到戰火停歇。

路透與益普索最新民調顯示，百分之廿七支持對伊朗動武，百分之四十三反對，百分之廿九不置可否。

鑒於川普先後下令對委內瑞拉、敘利亞和奈及利亞動武，有百分之五十六受訪者認為川普輕易動武，不但民主黨支持者高度（百分之八十七）認同，還有共和黨人（百分之廿三）、中間選民（百分之六十）也持相同看法。

由於這場軍事行動傳出有美軍傷亡，逾半數（百分之五十五）的共和黨人支持；有百分之四十二川普支持者認為，若美軍傷亡擴大，將不再支持，該民調也顯示川普支持率比此前（二月十八日至廿三日）小幅下降一個百分點至百分之卅九。

另，市場人士預測受中東戰火波及，國際油價可能攀升至每桶一百美元。約四成五的受訪者說，若導致美國國內油價上漲，將不再支持對伊朗動武，其中包括三成四的共和黨人和四成四的中間選民。

