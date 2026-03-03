快訊

蘋果深夜發新品！iPhone 17e「入門級完全體」加量不加價、還有M4 iPad Air

聽新聞
0:00 / 0:00

打擊獨裁 美媒：川普下個目標古巴

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
古巴經濟瀕臨崩潰。圖為二月廿八日一艘墨西哥軍艦載食物等人道物資駛入古巴哈瓦那港。 歐新社
古巴經濟瀕臨崩潰。圖為二月廿八日一艘墨西哥軍艦載食物等人道物資駛入古巴哈瓦那港。 歐新社

美國「大西洋月刊」三月一日報導，從白宮戰情室到佛州海湖莊園，人們私下談論總統川普的「雄偉計畫」：推翻三個獨裁政府，他一月下令抓捕委內瑞拉總統馬杜洛、二月和以色列聯手襲擊伊朗，現在已打量他下一個目標：古巴

古巴經濟瀕臨崩潰。川普二月廿七日說，「他們現在沒錢，幾乎一無所有。但他們正與我們談，也許我們將『友善接管』古巴；古巴政府正和我們對話，他們陷入很大的麻煩」。

就在二月廿五日，一艘在佛州註冊的快艇才闖入古巴北部海域，並朝古巴海岸警衛隊的邊防巡邏艇開火，古方隨即還擊，釀成四人喪生、六人受傷。對此，美國國務卿魯比歐聲稱，這並非美國政府的行動、沒有美國官方人員參與。

一位川普政府官員對該月刊記者薩拉瑪說，川普正覺得自己「很順」。另有幾位官員與川普親信指稱，他上述二月廿七日說法的背後，既「宏大且私人」。在「重繪世界地圖」的抱負上，其他美國總統僅輕描淡寫，他則自視為現代史上唯一有膽量實現此一抱負的美國總統。在他心目中，重繪世界地圖更能讓自己的政治遺產，超越雷根、卡特及尼克森。

雷、尼兩位前總統是共和黨籍，卡特是民主黨籍。雷根任內，美國在冷戰中戰勝蘇聯；卡特任內，以色列與埃及一九七八年在美國大衛營簽署中東和平框架協議「大衛營協議」；尼克森任內，華府和北京恢復關係，他成為首位訪問中華人民共和國的美國總統。

和兼併丹麥海外領地格陵蘭、接管巴拿馬運河以及使加拿大成為美國第五十一州不同，這三個提議已激怒川普的共和黨同志。然而，對付委內瑞拉及古巴，符合川普第二任楬櫫的目標：鞏固美國對西半球的宰制。約七十年來，推翻古巴共產政權一直是共和黨籍與民主黨籍美國總統的未竟之業。而川普已表明，自己對歷史將如何評價他很感興趣。

要為「接管古巴是出於美國國安的理由」辯護很簡單。它距佛州僅約一四五公里，但由社會主義政府統治且「意圖顛覆美國」，還有它替美國的對手俄羅斯及中國大陸提供一個制高點，可能對美國本土構成威脅。

曾擔任國會議員的美國國務卿魯比歐，正是佛州知名的古巴裔政治人物。他長期主張推翻古巴共產體制。 法新社
曾擔任國會議員的美國國務卿魯比歐，正是佛州知名的古巴裔政治人物。他長期主張推翻古巴共產體制。 法新社

一位白宮官員表示，美方目前的重點是和古方談判，尋求達成協議。多位與川普關係最密切的顧問就來自南佛州，魯比歐就是古巴移民的第三代，他長久以來主張終結古巴的卡斯楚政權，南佛州愈來愈多的古巴及委內瑞拉移民也成為新票源。川普對古巴的下一步，可能取決於接下來的委內瑞拉及伊朗情勢。

魯比歐 以色列 古巴 川普 馬杜洛

延伸閱讀

川普：美軍擊斃48位伊朗領導人 會與德黑蘭對話

分析：川普襲伊朗施壓反美軸心 中國可能再失盟友

川普攻伊前決策內幕：白宮簡報示警高風險高回報

川普宣戰！美以聯手攻伊 伊朗回擊

相關新聞

美爆反戰示威 43％反對攻伊

美國與以色列近日聯手對伊朗發動攻擊，全美多地、包括白宮附近爆發反戰示威。最新民調則顯示，百分之四十三的受訪者反對他動武，逾半數受訪者憂心美軍傷亡增加及油價上漲等問題。

史上第一人 美第一夫人主持安理會會議

美國自三月起接任聯合國安理會輪值主席國，第一夫人梅蘭妮亞一日主持安理會有關教育促進和平的會議，是史上首位主持安理會會議的第一夫人，時值美國與以色列聯手攻擊伊朗。

打擊獨裁 美媒：川普下個目標古巴

美國「大西洋月刊」三月一日報導，從白宮戰情室到佛州海湖莊園，人們私下談論總統川普的「雄偉計畫」：推翻三個獨裁政府，他一月下令抓捕委內瑞拉總統馬杜洛、二月和以色列聯手襲擊伊朗，現在已打量他下一個目標：古巴。

川普：對伊朗戰爭的「巨浪」尚未到來

美國總統川普在電話採訪中對CNN表示，與伊朗衝突的「巨浪」尚未到來。

槍手穿伊朗國旗衣 德州掃射3死

美國德州首府奧斯汀市中心酒吧林立的第六街區一日凌晨發生重大槍擊案，造成包含槍手共三人死亡、十四人受傷，其中三人傷勢嚴重。五十三歲的凶手迪亞涅為歸化美籍的塞內加爾人，犯案時身穿印有「真主的財產」字樣Ｔ恤及伊朗國旗圖樣襯衫。

美國防部長與參聯會主席記者會 強調不會在伊朗陷入戰爭泥淖

美國與以色列聯手攻擊伊朗的軍事行動，2日進入第3天。美國國防部長赫塞斯及參謀首長聯席會議主席凱恩同日在華府的五角大廈召開新聞簡報會。赫塞斯強調，美國此次將不會陷入20年前在伊拉克的泥淖。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。