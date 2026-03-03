打擊獨裁 美媒：川普下個目標古巴

美國「大西洋月刊」三月一日報導，從白宮戰情室到佛州海湖莊園，人們私下談論總統川普的「雄偉計畫」：推翻三個獨裁政府，他一月下令抓捕委內瑞拉總統馬杜洛、二月和以色列聯手襲擊伊朗，現在已打量他下一個目標：古巴。

古巴經濟瀕臨崩潰。川普二月廿七日說，「他們現在沒錢，幾乎一無所有。但他們正與我們談，也許我們將『友善接管』古巴；古巴政府正和我們對話，他們陷入很大的麻煩」。

就在二月廿五日，一艘在佛州註冊的快艇才闖入古巴北部海域，並朝古巴海岸警衛隊的邊防巡邏艇開火，古方隨即還擊，釀成四人喪生、六人受傷。對此，美國國務卿魯比歐聲稱，這並非美國政府的行動、沒有美國官方人員參與。

一位川普政府官員對該月刊記者薩拉瑪說，川普正覺得自己「很順」。另有幾位官員與川普親信指稱，他上述二月廿七日說法的背後，既「宏大且私人」。在「重繪世界地圖」的抱負上，其他美國總統僅輕描淡寫，他則自視為現代史上唯一有膽量實現此一抱負的美國總統。在他心目中，重繪世界地圖更能讓自己的政治遺產，超越雷根、卡特及尼克森。

雷、尼兩位前總統是共和黨籍，卡特是民主黨籍。雷根任內，美國在冷戰中戰勝蘇聯；卡特任內，以色列與埃及一九七八年在美國大衛營簽署中東和平框架協議「大衛營協議」；尼克森任內，華府和北京恢復關係，他成為首位訪問中華人民共和國的美國總統。

和兼併丹麥海外領地格陵蘭、接管巴拿馬運河以及使加拿大成為美國第五十一州不同，這三個提議已激怒川普的共和黨同志。然而，對付委內瑞拉及古巴，符合川普第二任楬櫫的目標：鞏固美國對西半球的宰制。約七十年來，推翻古巴共產政權一直是共和黨籍與民主黨籍美國總統的未竟之業。而川普已表明，自己對歷史將如何評價他很感興趣。

要為「接管古巴是出於美國國安的理由」辯護很簡單。它距佛州僅約一四五公里，但由社會主義政府統治且「意圖顛覆美國」，還有它替美國的對手俄羅斯及中國大陸提供一個制高點，可能對美國本土構成威脅。

曾擔任國會議員的美國國務卿魯比歐，正是佛州知名的古巴裔政治人物。他長期主張推翻古巴共產體制。 法新社

一位白宮官員表示，美方目前的重點是和古方談判，尋求達成協議。多位與川普關係最密切的顧問就來自南佛州，魯比歐就是古巴移民的第三代，他長久以來主張終結古巴的卡斯楚政權，南佛州愈來愈多的古巴及委內瑞拉移民也成為新票源。川普對古巴的下一步，可能取決於接下來的委內瑞拉及伊朗情勢。