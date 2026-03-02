川普對伊朗接班人選說法不一 德黑蘭政局走勢難料

美國總統川普今晚在電話中告訴美國廣播公司新聞網華府首席特派卡爾，美方原有3名接掌最高領袖哈米尼的可能人選，「但他們全在初步攻擊行動中喪生」。

根據「衛報」、哥倫比亞廣播公司等媒體報導，川普（Donald Trump）告訴卡爾（Jonathan Karl）說：「這次攻擊太過成功，幾乎全部人選遭殲滅。」他說：「我們之前設想的接班人都死了，不會是我們原先預期的任何人。連第2、第3順位的人選都死了。」

在另一通電話中，川普告訴「紐約時報」（TheNew York Times）說，他心中「有3位非常好的人選」未來可能主導伊朗，但他並未透露姓名，也不清楚這3人是否就是他與美國廣播公司新聞網（ABC News）記者通話中所指的人選。

哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）並無明確接班人，他2月28日命喪美國和以色列空襲後，伊朗誰將掌控大權成為未解之謎。多位美國官員認為，目前很難預測最後會由誰領導這個國家。

聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）今天在哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「面對全國」（Face the Nation）告訴主持人布倫南（Margaret Brennan）說，針對誰將繼任哈米尼的位置，「我認為沒有人能給你一個簡單的答案」。

他說：「伊朗內部現在很可能正上演激烈角力；他們有一套高度諮詢、審慎討論的程序來選出新最高領袖。哈米尼沒有設計明確接班計畫是有原因的。」

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今年1月則指出，「我認為沒有人能簡單回答，如果最高領袖與現政權倒台，伊朗接下來會發生什麼事。大家只能希望，伊朗體制內的某些人能夠帶來一些轉型契機。」

美國與以色列聯手空襲伊朗後，川普呼籲伊朗人民推翻政府，並呼籲伊斯蘭革命衛隊投降。