快訊

伊朗「飛彈雨」攻擊波灣多國 傳美駐科威特使館遇襲影片曝光

iPhone用戶快搶！Apple Pay綁定JCB信用卡加值Suica送10%回饋 規則一次看

本周「血型+生肖」財運TOP5！B型1動物「如魚得水」：賺錢像喝水一樣

聽新聞
0:00 / 0:00

川普對伊朗接班人選說法不一 德黑蘭政局走勢難料

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導

美國總統川普今晚在電話中告訴美國廣播公司新聞網華府首席特派卡爾，美方原有3名接掌最高領袖哈米尼的可能人選，「但他們全在初步攻擊行動中喪生」。

根據「衛報」、哥倫比亞廣播公司等媒體報導，川普（Donald Trump）告訴卡爾（Jonathan Karl）說：「這次攻擊太過成功，幾乎全部人選遭殲滅。」他說：「我們之前設想的接班人都死了，不會是我們原先預期的任何人。連第2、第3順位的人選都死了。」

在另一通電話中，川普告訴「紐約時報」（TheNew York Times）說，他心中「有3位非常好的人選」未來可能主導伊朗，但他並未透露姓名，也不清楚這3人是否就是他與美國廣播公司新聞網（ABC News）記者通話中所指的人選。

哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）並無明確接班人，他2月28日命喪美國和以色列空襲後，伊朗誰將掌控大權成為未解之謎。多位美國官員認為，目前很難預測最後會由誰領導這個國家。

聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）今天在哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「面對全國」（Face the Nation）告訴主持人布倫南（Margaret Brennan）說，針對誰將繼任哈米尼的位置，「我認為沒有人能給你一個簡單的答案」。

他說：「伊朗內部現在很可能正上演激烈角力；他們有一套高度諮詢、審慎討論的程序來選出新最高領袖。哈米尼沒有設計明確接班計畫是有原因的。」

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今年1月則指出，「我認為沒有人能簡單回答，如果最高領袖與現政權倒台，伊朗接下來會發生什麼事。大家只能希望，伊朗體制內的某些人能夠帶來一些轉型契機。」

美國與以色列聯手空襲伊朗後，川普呼籲伊朗人民推翻政府，並呼籲伊斯蘭革命衛隊投降。

德黑蘭 盧比歐 哈米尼

延伸閱讀

川普自曝伊朗戰後2種可能安排！專家憂「美軍恐正消耗協防台灣彈藥」

川普：美軍擊斃48位伊朗領導人 會與德黑蘭對話

伊朗最高領袖遭擊殺 美國多地出現反戰抗議活動

自詡「和平」的川普開戰…美以聯手攻伊朗 哈米尼被炸死

相關新聞

德州酒吧槍擊3死14傷 槍手遭擊斃 FBI朝恐攻偵辦

德州首府奧斯汀市中心酒吧林立的第六街區1日凌晨發生重大槍擊案，包括槍手造成3人死亡、14人受傷，其中3人傷勢嚴重。53歲的兇手迪亞涅(Ndiaga Diagne)為歸化美籍的塞內加爾人，犯案時身穿印有「阿拉的財產」字樣T恤及伊朗國旗圖樣襯衫。在全美多座城市因美國與以色列對伊朗展開軍事行動而提高警戒之際，聯邦調查局(FBI)已朝潛在恐怖主義動機方向偵辦。

國安部監察報告：機場安檢不脫鞋 有國安重大風險

華爾街日報2月底引述國土安全部(DHS)知情官員說法報導，DHS監察長辦公室去年11月彙整一份機密報告，認定國安部長諾姆(Kristi Noem)推動的「通關不脫鞋」政策，在航空安檢體系中製造新的安全漏洞。報告指出，運輸安全管理局(TSA)用來掃描多數旅客的全身掃描儀器，無法有效偵測鞋內物品，構成「重大」安全風險。

路透民調：43%美國人反對攻打伊朗、56%批川普「輕易用兵」

美以對伊朗發動聯手攻擊，全美多地、包括白宮附近爆發反戰示威；民調顯示，有43%受訪者反對動武，逾半數民眾認為川普出戰，憂心美軍傷亡增加以及油價上漲等問題。

遭國防部停用 Anthropic執行長：堅守2底線但仍希望能合作

國防部機密網路內目前唯一部署的人工智慧(AI)模型來自新創公司Anthropic，軍方設上月27日晚間為最後期限，要求Anthropic「解放限制」以用於所有合法用途，否則將結束與國防部的豐厚合約。Anthropic仍堅持設立護欄(guardrails)，川普政府也切斷合作，宣布聯邦政府停用其產品，Anthropic執行長阿莫戴(Dario Amodei)27日受訪表示，仍希望與軍方合作，但前提必須解決公司的顧慮。

公開斬首成戰爭新常態？「無拘無束」美國強權新時代降臨

美國總統川普日前下令對伊朗發動大規模空襲，直接擊斃伊朗最高領袖哈米尼，被視為美國外交政策重大轉向。僅在幾周前，美軍才透過突襲抓捕委內瑞拉總統馬杜洛，這一連串行動傳遞出明確訊息：幾乎沒有對手再能感到安全，或許擁核國家除外。分析認為，這標誌一個更少受約束、更加公開動用武力的美國時代正在展開。

川普自曝伊朗戰後2種可能安排！專家憂「美軍恐正消耗協防台灣彈藥」

美以突襲伊朗並首度傳出美軍陣亡後，美國總統川普3月1日接受紐約時報短訪，強調美軍仍掌握足夠火力持續對伊朗的行動，但川普有關伊朗最高領袖哈米尼身亡、德黑蘭政權轉移的說法反覆，既暗示「委內瑞拉模式」又喊話伊朗革命衛隊棄械「向人民投降」，不清楚他是偏好重建現有體制或徹底推翻原政權。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。