川普自曝伊朗戰後2種可能安排！專家憂「美軍恐正消耗協防台灣彈藥」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普3月1日乘空軍一號從佛州返抵白宮。美聯社
美以突襲伊朗並首度傳出美軍陣亡後，美國總統川普3月1日接受紐約時報短訪，強調美軍仍掌握足夠火力持續對伊朗的行動，但川普有關伊朗最高領袖哈米尼身亡、德黑蘭政權轉移的說法反覆，既暗示「委內瑞拉模式」又喊話伊朗革命衛隊棄械「向人民投降」，不清楚他是偏好重建現有體制或徹底推翻原政權。

紐約時報報導，美以聯手轟炸伊朗後36小時，美軍證實3名士兵陣亡。隨後川普受訪6分鐘透露，五角大廈握有足夠兵力，且在自家和世界各國仍存有許多飛彈與炸藥，在必要時能持續攻勢。問及能維持現行打擊強度多久時，川普回應「計畫是4到5周」。

紐時指出，川普並未提及五角大廈對伊朗衝突恐消耗彈藥儲備的憂慮；軍事戰略家認為，這些儲備對於因應台海衝突或俄國入侵歐洲等潛在情境至關重要。

在談到伊朗戰後政治安排時，川普先拋出一種他稱為「完美情境」的模式，即仿照他在委內瑞拉的作法，只移除最高領導人，其餘政府架構大致保留，但改以務實姿態與美國合作。紐時指，川普在專訪中多次提及委內瑞拉經驗，暗示他認為委內瑞拉的安排也可套用在伊朗。

不過，川普之後又提出另一套截然不同的政權運作，稱希望握有實權的伊朗革命衛隊強硬派將領，能放下武器交予人民。他說，「如果你仔細想，他們可能真的會向人民投降。」川普並未說明，若伊朗軍方不配合、或伊朗內部出現暴力鎮壓，美國將如何因應，但他有信心德黑蘭最終會屈服於美國和以色列

川普提到，他心中已有「3個非常好的人選」可以領導伊朗，但拒絕透露姓名；他未回應最高國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani）成為過渡領導人的問題。

在區域態勢上，川普表示，不認為波斯灣阿拉伯國家有必要加入美國對伊朗的打擊行動。儘管伊朗已對該區多國發動飛彈與無人機報復攻擊。

以色列 委內瑞拉 德黑蘭

