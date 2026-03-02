快訊

李四川給蔣萬安辭呈日期曝光 前一日將主持社子島都委會

首傳3美軍陣亡！川普認了恐有更多犧牲 「美國會為他們的死復仇」

聽新聞
0:00 / 0:00

德州槍擊案2死14傷 槍手曾表態支持伊朗政權

中央社／ 休士頓1日綜合外電報導

賽德情報集團今天表示，美國德州首府奧斯汀發生的槍擊事件中，造成2人死亡、14人受傷的槍手，曾在社群媒體上表達「支持伊朗政權的言論」。

法新社報導，專門監控聖戰組織動向的賽德情報集團（SITE Intelligence Group）指出，遭警方擊斃的攻擊者為戴格尼（Ndiaga Diagne），他是一名塞內加爾裔的美國公民。」

美國聯邦眾議院共和黨籍議員羅伊（Chip Roy）在社群平台X上發布據稱為槍手的照片。照片中該名男子手持步槍，並穿著一件印有「真主的財產」（Property of Allah）字樣的運動衫。

賽德情報集團表示，戴格尼早在2017年的臉書（Facebook）貼文中，就曾表達過「支持伊朗政權的言論，以及對以色列與美國領導層的仇恨」，且曾發布過自己手持疑似突擊步槍的照片。

美國聯邦調查局（FBI）特別探員多蘭（AlexDoran）今天稍早表示，目前尚不清楚這起攻擊的動機，但「在嫌犯本人及其車輛內發現某些跡象，顯示此案可能與恐怖主義有關」。

多蘭在記者會中表示：「至於具體屬於何種恐怖主義，我們目前只能說，這很有可能是一場恐怖攻擊。」

他表示，FBI聯合反恐任務小組（Joint TerrorismTask Force）已介入，並與地方當局共同參與調查。

這起槍擊事件發生之際，美國許多城市正處於高度警戒狀態。此前，美國與以色列對伊朗發動空襲，擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）及多名高階官員。

另外美聯社報導，警方表示，辛辛那提今天清晨一家擠滿人潮的夜店及演唱會場地發生槍擊事件，造成9人受傷，暫時尚未有人被逮捕。槍擊案受害者已被送往醫院，目前皆無生命危險

警方表示，凌晨1時槍聲響起時，Riverfront Live夜店內約有500至600人。警方因顧及調查完整性，拒絕提供更多細節。

以色列 美國公民 恐怖主義

延伸閱讀

伊朗最高領袖遭擊殺 美國多地出現反戰抗議活動

德州奧斯汀酒吧爆槍擊　至少3死14傷

伊朗最高領袖喪命 巴基斯坦示威民眾硬闖美國領事館釀8死20傷

趁哈米尼與心腹開會動手 美以空襲伊朗內幕曝光

相關新聞

一般新生兒的2倍重！紐約媽產下5.9公斤男嬰 驚呼：沒料到這麼大

迎接新生命總是充滿驚喜，但美國紐約上州的一對父母，在看到剛出生的寶貝兒子時，簡直不敢相信自己的眼睛！這名男嬰一出生體重就高達13磅（約5.9公斤），幾乎是一般新生兒的兩倍重，不僅直接打破該醫院的歷史紀錄，連媽媽都忍不住笑稱：「感覺像直接跳過新生兒時期，生了一個3個月大的寶寶！」

柯林頓為艾普斯坦案赴國會作證 川普幫叫屈

美國總統川普二月廿七日說，並不樂見前總統柯林頓被要求就已故性犯罪富豪艾普斯坦案赴國會閉門作證。聯邦眾議院監督與政府改革委...

艾普斯坦案作證 柯林頓：什麼也沒看到 沒做錯任何事

民主黨籍美國前總統柯林頓二月廿七日就已故性犯罪富豪艾普斯坦案作證，閉門聽證會持續達六個多小時。柯林頓指稱，自己「什麼也沒...

淫魔案作證 柯林頓：我一無所知 也沒做錯任何事

前總統柯林頓(Bill Clinton)27日就已故性犯罪者艾普斯坦(Jeffrey Epstein)案件作證，閉門聽證...

劉美賢之父談「放養」教育尊重是核心 回應外界比較谷愛凌

美國奧運女子花滑選手劉美賢奪得冬奧金牌後，自由亞洲電台(RFA)採訪劉美賢之父劉俊。這位單親爸爸在訪談中娓娓道來女兒走向...

不願看到柯林頓為淫魔案作證 川普：委員會更想傳喚我

川普總統27日表示，並不樂見前總統柯林頓(Bill Clinton)被要求就已故性犯罪者艾普斯坦(Jeffrey Eps...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。