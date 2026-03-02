德州槍擊案2死14傷 槍手曾表態支持伊朗政權

賽德情報集團今天表示，美國德州首府奧斯汀發生的槍擊事件中，造成2人死亡、14人受傷的槍手，曾在社群媒體上表達「支持伊朗政權的言論」。

法新社報導，專門監控聖戰組織動向的賽德情報集團（SITE Intelligence Group）指出，遭警方擊斃的攻擊者為戴格尼（Ndiaga Diagne），他是一名塞內加爾裔的美國公民。」

美國聯邦眾議院共和黨籍議員羅伊（Chip Roy）在社群平台X上發布據稱為槍手的照片。照片中該名男子手持步槍，並穿著一件印有「真主的財產」（Property of Allah）字樣的運動衫。

賽德情報集團表示，戴格尼早在2017年的臉書（Facebook）貼文中，就曾表達過「支持伊朗政權的言論，以及對以色列與美國領導層的仇恨」，且曾發布過自己手持疑似突擊步槍的照片。

美國聯邦調查局（FBI）特別探員多蘭（AlexDoran）今天稍早表示，目前尚不清楚這起攻擊的動機，但「在嫌犯本人及其車輛內發現某些跡象，顯示此案可能與恐怖主義有關」。

多蘭在記者會中表示：「至於具體屬於何種恐怖主義，我們目前只能說，這很有可能是一場恐怖攻擊。」

他表示，FBI聯合反恐任務小組（Joint TerrorismTask Force）已介入，並與地方當局共同參與調查。

這起槍擊事件發生之際，美國許多城市正處於高度警戒狀態。此前，美國與以色列對伊朗發動空襲，擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）及多名高階官員。

另外美聯社報導，警方表示，辛辛那提今天清晨一家擠滿人潮的夜店及演唱會場地發生槍擊事件，造成9人受傷，暫時尚未有人被逮捕。槍擊案受害者已被送往醫院，目前皆無生命危險

警方表示，凌晨1時槍聲響起時，Riverfront Live夜店內約有500至600人。警方因顧及調查完整性，拒絕提供更多細節。