一般新生兒的2倍重！紐約媽產下5.9公斤男嬰 驚呼：沒料到這麼大

聯合新聞網／ 綜合報導
紐約產婦泰瑞卡生下重達13磅（約5.9公斤）的男嬰，打破醫院紀錄。她笑稱兒子發育超前，一出生就得穿3到6個月大的嬰兒服飾。示意圖／Ingimage
迎接新生命總是充滿驚喜，但美國紐約上州的一對父母，在看到剛出生的寶貝兒子時，簡直不敢相信自己的眼睛！這名男嬰一出生體重就高達13磅（約5.9公斤），幾乎是一般新生兒的兩倍重，不僅直接打破該醫院的歷史紀錄，連媽媽都忍不住笑稱：「感覺像直接跳過新生兒時期，生了一個3個月大的寶寶！」

根據「紐約時報」報導，產婦泰瑞卡（Terrica）與丈夫尚恩（Shawn）於1月31日在紐約伊薩卡（Ithaca）的卡尤加醫療中心迎來了他們的第四個孩子「小尚恩（Shawn Jr.）」。雖然夫妻倆產前就有心理準備，知道這胎會是個「大寶寶」，但當小尚恩以13磅的驚人體重秤重時，仍讓全場醫護人員與父母看傻了眼。

「我們知道他會比較大隻，但完全沒料到會這麼誇張！」泰瑞卡在聲明中驚呼。她表示，小尚恩現在已經必須穿著3到6個月大的嬰兒服裝與尿布，「感覺就像直接跳過了新生兒階段，直接養了一個3個月大的嬰兒。」

有趣的是，院方在臉書上分享了一張溫馨的合照，將這位「巨無霸」小尚恩，與同一天在該院出生的女嬰瑪歌（Margot）放在一起。由父母克洛伊（Chloe）與維克多（Victor）所生的瑪歌，出生體重僅有4磅（約1.8公斤），兩人的體型形成了極其可愛的強烈對比。

瑪歌的母親克洛伊感動地表示，小尚恩這項創紀錄的誕生，讓她迎接自己嬌小女兒的過程變得「更加甜美」。她說：「這是一個非常迷人的畫面，同時也美好地提醒著我們，每個寶寶都有著各自獨特的體型與樣貌。」

對於同日迎接體型差異如此巨大的兩名新生兒，醫療系統母嬰健康總監羅賓（Robyn Torgalski）表示：「這兩次分娩是一個絕佳的提醒，說明每個嬰兒和每個誕生故事都是獨一無二的。無論新生兒是4磅還是13磅，我們的團隊都準備好為寶寶和家庭提供最高水準的護理。」

雖然小尚恩的13磅體重已經令人嘖嘖稱奇，但根據金氏世界紀錄（Guinness World Records），人類歷史上最重的新生兒紀錄保持者，是1955年出生於義大利的一名巨嬰，當時他的體重竟高達驚人的22磅（約10公斤）。

