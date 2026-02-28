德友台圈發聲：梅爾茨應在台灣議題 劃下更清晰紅線

德國總理梅爾茨上任後首度訪問中國，行程中涉台言論引發德國友台圈討論。德國國會議員徐德分與旅台作家施益堅在梅爾茨結束訪中行程後對談指出，梅爾茨部分說法某種程度採納中方敘事，認為德國應在台灣議題上劃出更清晰的紅線。

去年接任德國國會友台小組主席的徐德分（TillSteffen）近來積極為台灣發聲。他日前接受中央社專訪表示，任內核心目標是「擴大台灣在德國的朋友圈」，讓德國各界從地緣政治、經濟文化與社會層面認識台灣多元面貌。

他也善用社群媒體發聲，不僅在訪台時於自由廣場拍攝影片介紹台灣民主，也多次在X平台批評中國對台施壓。梅爾茨（Friedrich Merz）訪中前夕，他公開呼籲德國政府在對中政策上劃下紅線，並指台灣領土完整性應納入其中。

梅爾茨訪中結束後，徐德分與長年旅居台灣、曾在訪前接受梅爾茨諮詢的「台灣女婿」德國作家施益堅（Stephan Thome）對談，影片已發布於其社群媒體。

徐德分在影片中表示，梅爾茨此行在經濟議題上展現一定批判態度，並提及中國產能過剩對歐洲產業造成壓力。不過他認為，整體仍未出現具體政策突破，後續發展仍有待觀察。

施益堅則指出，此次訪問重點不在於達成協議，而是建立互動並了解彼此立場。他說，德國政府事前對成果並未抱持高度期待，因而此行較屬初步接觸。

針對台灣議題，梅爾茨訪中期間在北京表示，「與台灣的再統一不能透過軍事方式，而應以和平手段進行」。施益堅認為，問題不僅在於是否使用武力，而是「為何要談再統一」，並強調台灣從未屬於中華人民共和國，相關說法容易落入中國敘事。

施益堅在影片中進一步指出，中國近年透過軍事威嚇、網路攻擊、假訊息與經濟手段等方式對台施壓。這些作法雖未達全面戰爭程度，仍對台灣社會造成長期壓力，國際社會，包括德國在內，都有必要提供支持。

他並表示，德國外交部近期對台海議題的表述較過去更為明確，包括指出台灣雖非聯合國會員，仍適用禁止以武力威脅或使用武力原則，並強調台灣海峽為重要國際水域，對全球貿易與半導體供應具有關鍵意義。

兩人均認為，梅爾茨此行重點仍在德中經貿關係，而非台海議題。雖然在經濟問題上，梅爾茨相較過去德國領導人對中國的態度更為直接，但在台灣議題上仍有進一步調整空間，特別是在用語上應避免落入中國敘事，並劃下清晰界線。

梅爾茨結束訪中行程後，預計下週前往華盛頓與美國總統川普（Donald Trump）會面。另有消息指出，川普可能於4月訪問中國。在美中歐主要領導人互動升溫之際，德國友台人士也持續透過各種管道，在國際社會傳達支持台灣的積極聲音。