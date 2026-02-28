快訊

若核彈襲美Claude可否協助擊落？傳Anthropic執行長回答激怒五角大廈

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
華盛頓郵報報導，美國國防部與Anthropic的不和因為一個核武來襲假設情境而加深，Anthropic執行長阿莫戴當時的回應讓國防部感到不滿。美聯社
華盛頓郵報報導，美國國防部與Anthropic的不和因為一個核武來襲假設情境而加深，Anthropic執行長阿莫戴當時的回應讓國防部感到不滿。美聯社

美國國防部與人工智慧公司Anthropic的對峙升高。美國總統川普27日下令聯邦機構停用Anthropic產品，國防部長赫塞斯隨後在X宣布將Anthropic列為供應鏈風險。Anthropic聲明回應，將走法律途徑挑戰供應鏈風險的認定。華盛頓郵報報導，雙方的不和因為一個核武來襲假設情境而加深，Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）當時的回應讓國防部感到不滿。

一名國防部官員表示，上個月一場會議中，五角大廈的科技主管討論聚焦於一個生死攸關的核武情境：如果一枚洲際彈道飛彈射向美國，軍方可否運用Anthropic的Claude AI系統協助將其擊落？

在這類情境下，科技能力與反應速度至關重要，從偵測到反制，決策時間往往在分秒之間。該名官員指出，Anthropic執行長達阿莫戴的回應令五角大廈感到不滿。官員形容他的回答是：「你們可以打電話給我們，我們再想辦法解決。」

Anthropic發言人否認阿莫戴曾作出上述回應，稱相關說法「完全不實」，並表示公司已同意Claude用於飛彈防禦。但官員指出，此事以及另一宗涉及使用Claude協助逮捕委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro）的事件，近來都成為公司與五角大廈升高對峙的導火線。

紐約時報國安評論員漢尼根（W.J. Hennigan）指出，Anthropic在2024年底成為首家參與美國機密軍事網路計畫的大型AI實驗室。儘管軍方合約占Anthropic業務的比例很小，但Claude卻是美國國安體系中應用最廣泛的模型。該技術使世界各地的美軍與情報人員能夠在瞬間整合並交叉比對海量的機密資訊。 據報今年1月，美軍在抓捕委內瑞拉領導人馬杜洛的行動中就使用這項技術。

Anthropic發言人曾指出，公司未曾與國防部討論將Claude用於特定軍事行動。據報抓捕行動後不久Anthropic便過問此事，讓五角大廈感到不快。赫塞斯當時便直言，不會「採用不允許你打仗的AI模型」。

漢尼根則指出，五角大廈終止合作並未讓美國更安全，反而不必要地削弱美國的自衛能力。國防部可能需要6個月的時間才能從內部電腦系統中移除Claude，還得用另一個AI模型填補，而五角大廈尚未找到合適的替代方案。

國防部 美國國防 五角大廈 馬杜洛 彈道飛彈

