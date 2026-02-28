快訊

川普稱對伊朗核談判失望 警告「有時不得不動武」

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普今天對美國與伊朗的核計畫談判表示失望，並警告「有時你不得不動用武力」。與此同時，美軍已在中東地區大規模集結，可能預示著將對這個伊斯蘭共和國發動攻擊。

路透社報導，自從伊朗鎮壓抗議者後的數週以來，川普持續增強對伊朗的外交與軍事壓力，試圖迫使伊朗統治者放棄核武及其他華府視為破壞穩定的活動。

在最新一輪談判昨天於日內瓦結束卻未達成協議後，川普的耐心似乎正逐漸消磨殆盡，儘管他表示尚未對動武做出最終決定。

川普今天在德州聖體城（Corpus Christi）一場活動前表示：「他們不想說出關鍵字，『我們不會擁有核子武器』。所以我對談判並不滿意。」

伊朗否認尋求發展核武，並希望任何協議都能包含解除美國對伊朗的制裁。

川普發表這番言論的前一天，美國特使魏科夫（Steve Witkoff）和庫許納（Jared Kushner）與伊朗官員在日內瓦的談判結束，並未傳出達成協議的消息，不過居中調停的阿曼外交部長阿布塞迪（Sayyid BadrAlbusaidi）表示，談判已取得重大進展。

在川普發表最新言論前，阿布塞迪今天稍早告訴哥倫比亞廣播公司（CBS）：「和平協議近在咫尺…只要我們給予外交所需空間來達成目標。」

阿布塞迪指出，伊朗已原則上同意永遠不會擁有可用於製造武器的核材料。他補充說：「如果我們能掌握這一點並在這個基礎上發展，我認為協議指日可待。」

包括兩個航空母艦戰鬥群在內的大規模美軍部隊，正在中東地區等待川普的命令。

儘管川普做出最終決定的時機尚不清楚，但美國國務院表示，國務卿盧比歐（Marco Rubio）將於3月1日和2日在以色列與以國總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）舉行會談。

美國於去年6月加入以色列對伊朗的轟炸行動，攻擊伊朗主要核設施。

當被問及動武的可能性時，川普表示，美國擁有世界上最偉大的軍隊。他說：「我希望不要動用它，但有時你不得不這麼做。」

