川普稱古巴沒錢了 美國最終可能「友善接管」

美國總統川普27日表示，美方正與古巴方面展開談判，並拋出「友善接管古巴」的可能性，但未進一步說明具體意涵。

美聯社報導，川普在離開白宮前往德州時向記者表示，國務卿魯比歐正與古巴領導人進行「非常高層級」的討論。他說：「古巴政府正在與我們談話。他們沒錢，現在幾乎什麼都沒有。但他們正與我們談話，也許我們會友善接管古巴。」

他補充說：「我們很可能最終會友善接管古巴。」他並表示，古巴「委婉地說，是一個失敗的國家」，並稱「他們想要我們的幫助。」

川普還說：「我們跟古巴打交道很多年了。我從小就一直聽到古巴。但他們現在麻煩大了。」隨後，他提到在美國的古巴流亡社群，表示可能會有一些「我認為對那些被驅逐出境，或遭遇更糟處境後來到這裡生活的人來說，非常正面的事情。」但未進一步說明。

川普未澄清相關言論，但似乎暗示，美國與長期敵對的古巴之間的局勢正走向關鍵時刻。衛報指出，外界廣泛報導，作為商談開放古巴的一環，美方官員曾在加勒比海領袖峰會「加勒比共同體」（Caricom）場邊，與94歲古巴前領導人勞爾・卡斯楚之孫勞爾・吉列爾莫・羅德里格斯・卡斯楚（Raúl Guillermo Rodríguez Castro）會面。白宮未回應相關詢問。