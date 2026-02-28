不配合就翻臉 川普指示聯邦政府機構停止使用Anthropic

美國川普政府與人工智慧（AI）新創公司Anthropic的衝突持續，美國總統川普27日宣布，他指示所有美國政府中的聯邦機構立即停止使用Anthropic的技術，指不會再與Anthropic做生意。

美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）日前在華府召見Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）下達最後通牒，要求該公司在周五下午5時01分前，同意將其AI技術開放供軍方不受限制使用，否則將被列為「供應鏈風險」並失去政府合約，甚至可能遭援引「國防生產法」（DPA）強制動用其產品。

這場風波源於Anthropic長期以來對其技術用於軍事目的的倫理擔憂。阿莫戴曾多次公開表達對政府不受限制使用AI的憂慮，包括全自主武裝無人機的危險性，也反對將AI部署於美國境內大規模監控。

根據法新社報導，阿莫戴近日透過聲明表示，「這些威脅不曾動搖我們的立場：我們無法昧著良心答應他們的要求」。

川普27日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上發文表示，美國不會允許極左派、覺醒文化的公司決定美國軍隊如何作戰和贏取戰爭；川普表示，這項決定權屬於三軍統帥和川普委任的軍事領袖。

川普說，Anthropic犯下毀滅性的錯誤，指Anthropic企圖威脅國防部、強迫國防部遵守其服務條款而非美國憲法；川普指控Anthropicb置美國民眾的生命於風險之中，讓美國軍隊陷入危險，也置國家安全於危險邊緣。

川普表示，他只是所有美國政府中的聯邦機構立即停止使用Anthropic的技術，指聯邦政府不需要，也不想要Anthropic的技術，並表示不會再與Anthropic做生意。

川普說，使用Anthropic產品的部門接下來會有6個月的汰換期，並要求Anthropic最好上緊發條，在這段期間提供協助，否則川普將動用總統權力來讓他們服從，並暗示Anthropic恐面臨民事和刑事責任。

川普最後表示，美國國家的命運不會由失控、極左派的人工智慧公司決定，指該公司的經營者完全不懂真實世界是如何運作的。