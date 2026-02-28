聽新聞
美國恐出兵攻擊伊朗？ 川普：尚未做最後決定

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。記者陳熙文／攝影
美國總統川普。記者陳熙文／攝影

美國持續在中東增兵，有可能對伊朗發動攻擊，美國總統川普27日表示，他情願不用美軍攻擊伊朗，但川普也表示，有時候有必要這麼做。

川普27日自白宮出發前往德州聖體市（Corpus Christi），川普在出發前接受媒體提問，他表示，他情願不用美軍攻擊伊朗，不過他也說，「有時候你必須這麼做」（but sometimes you have to）；川普並指出，川普政府尚未對是否攻擊伊朗做出最後決定。

美國目前仍與伊朗針對核子爭端進行談判，然而川普表示，美方對伊朗談判的方式感到不滿，指「他們不能擁有核子武器」。

川普表示，期待伊朗能坦蕩、誠信地談判，但川普認為，伊朗尚未這麼做。

根據CNBC報導，有記者詢問說，若美國攻擊伊朗，是否有可能讓中東陷入長期的衝突，川普表示，不排除有這樣的風險。

川普 伊朗 美國

相關新聞

致力東北亞和平 李在明強調韓日陸要合作

去年六月就任的南韓總統李在明，一日首度以總統身分在首爾發表年度「三一節」談話。在南韓政治光譜中屬於「進步派」、在野時對日強硬的李在明，在該談話中避免批判日本強占朝鮮半島歷史等日韓間懸而未決的問題。他強調兩國應共創未來，且三個東北亞國家：日韓與中國大陸要合作。

開戰第4天 巴基斯坦再空襲阿富汗

阿富汗與巴基斯坦衝突一日進入第四天，阿國首都喀布爾當天傳出爆炸聲與密集槍響。阿富汗神學士當局說，這是政府部隊對再次入侵領空的巴國飛機進行防空射擊，並說已挫敗巴方轟炸阿富汗巴格蘭空軍基地的企圖。

阿曼外長：伊朗對緩和局勢的努力持開放態度

阿曼外交部1日發表聲明，稱伊朗外交部長Abbas Araqchi致電阿曼外長Badr Albusaidi，表示美以周末聯手發動空襲後，德黑蘭當局對任何緩和局勢的努力持開放態度。

南海風雲 共軍進入菲美日澳聯合巡航區

菲律賓、美國和日本日前在巴士海峽附近舉行聯合演習，上月稍早，菲、美、澳則在南海海域進行聯演。二月廿八日，中共解放軍南部戰區組織海空兵力於黃岩島領海領空及周邊海空域開展戰備警巡，並透過飛行員對話表明，共軍海空兵力進入了菲美日澳所謂「聯合巡航」區域，同時出動預警機、反潛機、殲擊機、轟炸機等戰機。

3死5傷 美軍首次證實攻伊行動傷亡

美國、以色列空襲伊朗行動，3月1日進入第2天。美國中央司令部（USCENTCOM）同日在社媒X發文表示，在攻擊伊朗的「史詩怒火」行動中，已有3名美國軍人陣亡、5名美軍受重傷。

射4枚彈道飛彈 伊朗伊斯蘭革命衛隊襲擊美國航艦林肯號

3月1日是美國、以色列與伊朗3方混戰的第2天。伊朗精銳的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）當天指稱，已發射4枚彈道飛彈襲擊在波斯灣的美國航空母艦「林肯號」。

