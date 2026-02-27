快訊

美1月PPI升溫高於預期 關稅轉嫁幅度擴大…美股期指挫逾500點

黃仁勳Podcast露餡…輝達擠下蘋果成台積電最大客戶 業績占比近2成

誰的「黃金時代」？美國人多不認同川普說法 只感到「繁榮衰退」

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
美國總統川普本周發表國情咨文演說，毫不令人意外地高呼美國正處於「黃金時代」，但許多人聽來恐怕只覺得刺耳，正確來說應該是「他穿金戴銀，我們吃土」。路透
美國總統川普本周發表國情咨文演說，毫不令人意外地高呼美國正處於「黃金時代」，但許多人聽來恐怕只覺得刺耳，正確來說應該是「他穿金戴銀，我們吃土」。路透

美國總統川普本周發表國情咨文演說，高呼美國已「回到比以往更大、更好、更富有且更強大的巔峰」，正處於「黃金時代」，但路透／益普索的最新民調顯示，大多數美國人、包括共和黨內的許多人，並不認同這種說法。

路透／益普索本周完成的最新民調顯示，68%受訪者不認同他「美國經濟蓬勃發展」的說法，其中共和黨人對經濟形勢的看法更存在嚴重分歧，約56%認為經濟蓬勃發展，43%的人則不認同，這對該黨在11月的期中選舉無疑是一個警訊。

其實川普自去年重返白宮以來，不斷重複這樣的說法。

家住田納西州迪克森市的崔里普，傾向共和黨，但他希望川普能以讓國家更繁榮作為優先事項，而不是積極推動驅逐無證移民，「我更擔心的是房租和各種開銷上漲，而不是住對面那個人有沒有公民身份證件」。

路透／益普索民調顯示，受訪的民眾認為，生活成本將是決定他們在11月選舉時票投給誰的首要問題。

川普也不斷聲稱，「通膨已被擊敗」，美國人目前「幾乎沒有通膨」，但僅16%的受訪者認同此說法，整體而言，82%的受訪者（包括同樣比例的獨立選民）以及72%的共和黨人，都不認同這種說法。   

若從官方數據來看，美國的經濟產出和股市確實都持續上揚，消費者支出也大幅增加，許多人擔心的新冠疫情後經濟衰退並未出現，然而，一般的美國民眾卻很少感覺真正享受到經濟運作良好帶來的好處。

這或許正是「繁榮衰退」（boomcession）一詞所描繪的情景。這個詞是由完全相反的兩個概念組合而成，既「繁榮」，又「衰退」。CNBC報導指出，創造出這個詞的斯托勒（Matt Stoller）說，從傳統意義上講，經濟形勢確實大好， 但普通民眾的感受卻完全不是這麼一回事。

經濟衰退 美國 川普

延伸閱讀

由以色列帶頭？美軍中央司令部已向川普簡報對伊朗軍事選項

不排除空襲？美伊會談仍未見突破 范斯鐵口：美絕不會陷持久戰

冬奧／川普玩笑話惹議 美國冰球男將為輕率反應致歉

川普訪中籌備時間倉促 專家預期成果縮水：大陸憂心忡忡

相關新聞

誰的「黃金時代」？美國人多不認同川普說法 只感到「繁榮衰退」

美國總統川普本周發表國情咨文演說，高呼美國已「回到比以往更大、更好、更富有且更強大的巔峰」，正處於「黃金時代」，但路透／...

晚上才慶生吃蛋糕…Switch被沒收震怒 11歲男童開槍弒父

美國賓州一名11歲男童，在生日當天被家長沒收遊戲機。想不到他一時氣憤，竟在深夜持槍射殺養父，年幼犯案，震驚全美社會...

艾普斯坦性犯罪 希拉蕊稱確信丈夫柯林頓不知情

美國前國務卿希拉蕊今天表示，她確信丈夫柯林頓與已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）仍有往來時，對他的...

艾普斯坦案 喜萊莉眾院作證促國會傳喚川普、馬斯克

前總統柯林頓夫婦遭眾院監督委員會共和黨主席柯默(James Comer)威脅控藐視國會罪後，同意就已故性罪犯艾普斯坦(J...

梅蘭妮亞將主持安理會會議 創國家領袖配偶首例

美國將接任聯合國安全理事會輪值主席國，白宮表示，第一夫人梅蘭妮亞3月2日將主持安理會會議。聯合國發言人指出，這將是史上首...

美政府隱瞞川普早年被控猥褻未成年人？ 疑點重重未被採信

美國司法部自2025年12月起陸續上傳數百萬頁與已故「淫魔」富豪艾普斯坦相關檔案，但未包含三份涉及美國總統川普的備忘錄，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。