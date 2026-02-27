晚上才慶生吃蛋糕…Switch被沒收震怒 11歲男童開槍弒父
美國賓州一名11歲男童，在生日當天被家長沒收遊戲機。想不到他一時氣憤，竟在深夜持槍射殺養父，年幼犯案，震驚全美社會。男童的養母瞬間失去丈夫，又面對兒子成為殺人犯，讓她痛苦不堪。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，今（2026）年1月13日凌晨，吉莉安（Jillian Dietz）與42歲丈夫道格拉斯（Douglas Dietz）熟睡時，突然被巨響驚醒。她原以為是煙火聲，試圖叫醒丈夫卻發現對方毫無反應。吉莉安聽見滴水聲查看，才驚覺床鋪已被鮮血浸透。
警方表示，兩人收養的11歲男童克雷頓（Clayton）是弒父兇手。他大叫「爸爸死了」，並當場承認是自己開槍射殺養父。警方接獲報案後，於凌晨3時20分左右抵達現場，克雷頓也再次向警方坦承，說自己「殺了爸爸」。
其實就在案發前一天，家人才剛替克雷頓慶生。一家人一起唱生日歌、吃蛋糕，過程非常溫馨。男童向警方表示，他當天「過得很好」，直到父親要求他上床睡覺，沒收了他的Switch遊戲機，才會讓他暴怒。
根據調查，道格拉斯將遊戲機鎖在槍櫃，克雷頓半夜偷偷起床，從父親抽屜拿走槍櫃鑰匙，取出遊戲機與一把未上膛的左輪手槍，接著自行裝填子彈，走到父親床邊開火。警方文件指出，克雷頓坦承當下「氣昏了頭」，完全沒有思考後果。
夫妻倆在2018年收養克雷頓，想不到養子竟成為殺人兇手，被依刑事殺人罪以成人身分起訴。
★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。