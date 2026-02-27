晚上才慶生吃蛋糕…Switch被沒收震怒 11歲男童開槍弒父

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
男童因遊戲機被沒收，一時氣憤槍殺養父。示意圖／ingimage

美國賓州一名11歲男童，在生日當天被家長沒收遊戲機。想不到他一時氣憤，竟在深夜持槍射殺養父，年幼犯案，震驚全美社會。男童的養母瞬間失去丈夫，又面對兒子成為殺人犯，讓她痛苦不堪。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，今（2026）年1月13日凌晨，吉莉安（Jillian Dietz）與42歲丈夫道格拉斯（Douglas Dietz）熟睡時，突然被巨響驚醒。她原以為是煙火聲，試圖叫醒丈夫卻發現對方毫無反應。吉莉安聽見滴水聲查看，才驚覺床鋪已被鮮血浸透。

警方表示，兩人收養的11歲男童克雷頓（Clayton）是弒父兇手。他大叫「爸爸死了」，並當場承認是自己開槍射殺養父。警方接獲報案後，於凌晨3時20分左右抵達現場，克雷頓也再次向警方坦承，說自己「殺了爸爸」。

其實就在案發前一天，家人才剛替克雷頓慶生。一家人一起唱生日歌、吃蛋糕，過程非常溫馨。男童向警方表示，他當天「過得很好」，直到父親要求他上床睡覺，沒收了他的Switch遊戲機，才會讓他暴怒。

根據調查，道格拉斯將遊戲機鎖在槍櫃，克雷頓半夜偷偷起床，從父親抽屜拿走槍櫃鑰匙，取出遊戲機與一把未上膛的左輪手槍，接著自行裝填子彈，走到父親床邊開火。警方文件指出，克雷頓坦承當下「氣昏了頭」，完全沒有思考後果。

夫妻倆在2018年收養克雷頓，想不到養子竟成為殺人兇手，被依刑事殺人罪以成人身分起訴。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

